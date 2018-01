Pogledajte kako će izgledati pješački mostovi u virovitičkom Gradskom parku

Povjerenstvo za odabir dizajnerskih rješenja četiri mosta u Gradskom parku u okviru projekta „5 od 12“ donijelo je Odluku za rješenja po kojima će se izvoditi predmetni mostovi u virovitičkom Gradskom parku, što je odobrio i Konzervatorski odjel u Požegi. Od 17 ponuđenih idejnih rješenja studenata Dizajna Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, Povjerenstvo je odabralo sljedeća:

1. za sjeverozapadni most – MARTA LETICA

2. za sjeveroistočni most – MATIJA BATOVIĆ

3. za jugoistočni most – LEONARD BOROVIČKIĆ

4. za jugozapadni most – ĐANI LACMANOVIĆ

Za most koji ide preko grabišta u centralnom pravcu središnja vrata Gimnazije Petra Preradovića – središnji ulaz Dvorca Pejačević, izabrano je rješenje PAOLE DODIĆ. (virovitica.hr)