Popunjeno je već 70 posto izlagačkog prostora na Viroexpu 2018.

Kako sada stvari stoje, mjesec dana prije početka 23. međunarodnog sajma gospodarstva, poljoprivrede i obrtništva Viroexpo 2018, izlagački prostor jednog od najznačajnijih gospodarskih sajmova u Hrvatskoj bit će – rasprodan.

– Do sada smo popunili već 70 posto izlagačkog prostora i molimo još jednom izlagače koji se žele predstaviti na Viroexpu 2018., da požure, jer mjesta je sve manje – istaknuo je Bojan Mijok, direktor Viroexpa.

Prevedene, do kraja mjeseca bit će popunjena sva mjesta na „sajmu s dušom“ kako ga vole zvati posjetitelji koji će i ove godine u velikom broju obići „sajamski grad“ koji će od 23. do 25. veljače biti smješten kod Visoke škole u Virovitici. Sajam u središtu Virovitice, pokazao se kao pun pogodak, pa ne treba sumnjati kako će i ove godine kolone posjetitelja doći vidjeti što su to organizatori Viroexpa pripremili. Link za prijavu nalazi se ovdje. (www.vpz.hr)