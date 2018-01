Putujte na Karneval u Veneciji s Niba toursom

Karneval u Veneciji smatra se najstarijim, ali i najprofinjenijim europskim festivalom. Jedan od najromantičnijih gradova svijeta, krajem siječnja i početkom veljače postaje odredište milijuna ljudi koji ovdje dolaze kako bi vidjeli svjetski poznate venecijanske maske…

Vožnja kroz Sloveniju i Italiju uz usputna zaustavljanja putem prema Veneciji. Kraći odmor te odlazak (vaporettom) od pristaništa Punta Sabbioni do centra Venecije sa usputnim panoramskim razgledavanjem venecijske lagune s mnogobrojnim otocima. Kratki razgled znamenitosti Venecije: Piazzia San Marko, Duždeva palača, most Uzdaha, most Rialto. Po završetku razgledavanja, slobodno poslijepodne za vlastite programe, šetnju, shopping, talijanski capuccino i uživanje u čarima Venecije i venecijanskih maski…

U 18.00h predviđen je povratak iz Venecije.

Cijena aranžmana s polaskom iz Koprivnice iznosi: 275,00 kn

Cijena aranžmana s polaskom iz Virovitice i Daruvara iznosi: 295,00 kn

Cijena aranžmana uključuje:

prijevoz autobusom turističke klase,

licenciranog turističkog pratitelja tijekom putovanja,

jamčevno osiguranje za turističke paket aranžmane,

troškove organizacije i realizacije putovanja, PDV.

Cijena aranžmana ne uključuje: vožnju vaporettom (povratna karta 12 €)