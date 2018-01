Rezultati sedmog dana na 30. Malonogometnom turniru u Orahovici

U Orahovici je u tijeku najdugovječniji malonogometni turnir u Slavoniji, onaj pod nazivom ”Zima”. U organizaciji Caffe bara “Blues”, ove godine na turniru sudjeluje ukupno 68 ekipa, od čega 16 u kategoriji seniora, a 8 ekipa u konkurenciji veterana i mjesta. 4 ekipe se natječu u dječjem uzrastu do 8 godina, a 9 momčadi u uzrastu do 10 godina. Tu je i 7 ekipa do 12 godina, te 8 u konkurenciji do 14 i 16 godina. Do sada je održano sedam natjecateljskih dan, a nakon kojih je već poznato nekoliko imena u seniorskom drugom krugu, a to su Orahovački Duhovi, ČIŠ Čačinčani i prijatelji iz Čačinaca, Young Boys iz Ćeralija, Caffe bar Best Osječko Našice, Džezeri CB Osječko Feričanci i Caffe bar Aloha Legionari Feričanci. Na redu su i posljednja kola. Drugi krug kreće u subotu, a sudeći po viđenom, ovogodišnji jubilarac bit će do samog kraja iznimno kvalitetan i zanimljiv.

Evo i rezultata 7 dana:

U12 ŠN FEŠK CB TIK – NK Martin Hajac inte 0:2

U12 NK Voćin – NK Mladost Drontim 5:2

U14 ŠN FEŠK Auto Vukoja – NK Voćin 0:0

U16 VOIA d.o.o. – NK Đurđenovac 4:1

Veterani

NK Standard CB Jole – Stanje šoka 0:10

Mjesta

Feričanci FEŠK – Orah BLUES 7:0

Seniori A

CB Plavac – MNK Slatina 0:5

Seniori B

CB Aloha Legionari – Enigma Višnja 3:0

CB Best Osječko – ČIP 2:0

(www.icv.hr, vg, rp)