ŠEST PITANJA, JEDAN SPORTAŠ: Filip Škaro, najbolji strijelac IV. Međužupanijske lige

Filip Škaro iz Virovitice, student pete godine Ekonomskog fakulteta u Osijeku, od malih nogu zaljubljen je u loptu. Svoje prve nogometne korake započeo je na domaćem terenu, u virovitičkom Nogometnom klubu Borac. Njegovu bogatu sportsku karijeru obilježila je i škola nogometa u TVIN-u, a najponosniji je, ističe, na osvojeno prvo mjesto na malonogometnom turniru “Kutija šibica” u Zagrebu.

– Na tom velikom i poznatom turniru osim zlatne medalje osvojio sam i nagradu za najboljeg strijelca turnira – kazao je Filip.

Nakon toga slijede uspjesi u 2. HNL za HNK Suhopolje, a tu su još i Virovitica i Croatia iz Grabrovnice. Škaro svoju nogometnu karijeru trenutno gradi u Pitomači na poziciji napadača ili “play” (pozicija iza napadača) i to vrlo uspješno, jer je polusezonu završio s titulom “najbolji strijelac”. Upravo nam je to bio povod za kratak razgovor s njim.

1. U Virovitičko-podravskoj županiji poznat si kao jedan od najboljih i najtraženijih igrača. Kako se dolazi do toga? – Moje mišljenje je da je najvažnije voljeti to što radiš, u mojem slučaju to je nogomet koji od malih nogu zahtijeva mnogo upornosti, odricanja, puno volje i rada, ali i puno ljubavi. Ako ne voliš to što radiš, onda ti je puno teže i ostvariti nekakav osobni cilj ili uspjeh.

2. Kruna tvoje predanosti i upornosti je i titula najboljeg strijelca polusezone. Koliko golova si postigao i na koliko utakmica? – Postigao sam 11 golova na 13 utakmica, ali nije to samo moj uspjeh, već cijele ekipe i trenera Pranjića.

3. Što misliš, s koliko golova bi mogao završiti prvenstvo? – Ne razmišljam o tome, ali znam da bi za uspjeh naše momčadi na kraju prvenstva bilo dobro da zabijem što više. Potrudit ću se i dati sve od sebe da tako i bude, da budem što bolji.

4. Možeš li igrati još bolje ili si dosegnuo svoj maksimum? – Mislim da mogu još puno bolje igrati jer sam nešto više od godinu dana bio izvan terena zbog ozljede koljena, ali sada je s njim, hvala Bogu, sve u redu. Spreman sam na više treninga i odricanja, a time se odmah pomiče i granica maksimuma.

5. Jesi li zadovoljan klubom u kojem trenutno igraš? – U klubu sam zadovoljan suigračima, trenerom i Upravom kluba na čelu s predsjednikom Denisom Nemčevićem. Zajedno činimo jednu uspješnu, nogometnu priču.

6. Što očekuješ i čemu se nadaš u nogometnoj budućnosti? – Očekujem još puno dobrih utakmica, golova. Što manje sportskih ozljeda, a što više uspjeha.

