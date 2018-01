Siječanj mije, veljača brije: Do kraja mjeseca suho i toplo vrijeme, zima nas možda “ošine repom” na početku veljače

Polako ispraćamo i siječanj 2018. godine, drugi zimski mjesec koji je klimatološki i najhladniji mjesec u godini. “Proljeće u zimi” obilježilo je prosinac i siječanj. Što možemo očekivati u zadnjem zimskom mjesecu veljači. Možda nam veljača opravda naziv veljača prevrtača…

Koliko nam je doista bilo „toplo“ tijekom siječnja 2018. godine možete vidjeti na karti. Anomalije/odstupanje temperature zraka u odnosu na višegodišnji prosjek (1981-2010.). Od 01.01.2018. godine do 26.01.2018. godine.

Do kraja siječnja ne očekujemo značajnija vremenska iznenađenja. Zadržat će se suho, stabilno i iznadprosječno toplo vrijeme. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 0°C do 7°C. Najviše dnevne od 9°C do 15°C ili koji stupanj više. Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu sumaglicu ili maglu. Vjetar slab do umjeren pretežno južnih smjerova. UV-indeks nizak.

U danima pred nama i dalje će se zadržati umjerene koncentracije peludi johe i lijeske. Kod umjerene koncentracije peludi većina alergičnih osoba imati će tegobe.

Još je nezahvalno prognozirati vremenske uvjete u zadnjem zimskom mjesecu veljači. Na osnovu trenutnih izlaznih prognostičkih modela, velika je vjerojatnost zimskog vremena u prvoj dekadi veljače. Možda nas zima na kraju ipak „ošine repom“. U danima pred nama pomno ćemo pratiti rasplet na prognostičkom polju i naravno pravovremeno vas obavještavati o svemu. Kako bi rekli „stari“, pa nisu snijeg vrane pojele. Ili ako siječanj mije, veljača brije. (www.icv.hr, Kristijan Paljar, foto: arhiva)