STUDENTI, RADNICI, UMJETNICI, INDIVIDUALCI, SVI SU PETKOM NA JEDNOM MJESTU U VIROVITICI – U BOOMU: Pub kviz petkom, rat činjenica u dobrom društvu

Što je zajedničko svoj Trumpovoj djeci, liječniku nobelovcu koji je otkrio tuberkulozu, županijskim slastičarkama i najsmrdljivijem cvijetu na svijetu? Bili su okosnica pitanja na koja su morali odgovoriti sudionici popularnog pub kviza petkom u virovitičkom Caffe noćnom bar Boom. Ovaj hit kviz razlog je zbog kojeg se studenti ranije vraćaju kući, iskusni radnici gledaju TV kalendar, a prekaljeni sportaši detaljnije iščitavaju retke u člancima. Prava info manija trese Viroviticu i u njoj sudjeluju svi – od studenata, policajaca, umjetnika do individualaca. Mnogo je onih koji javno ili poskrivećki uz šank “škicaju” pitanja, kako bi se već sljedećeg petka, s vlastitom ekipom i ohrabreni pouzdanjem, prijavili na umni okršaj. Kviz je prerastao lokalne okvire – za Božić su na njemu sudjelovali natjecatelji iz Bjelovara i Slatine. Natječu se i iskusni faktoznalci koji iza sebe imaju Potjeru, Milijunaša, Najslabiju kariku ili Kolo sreće, kao i oni koji su baš taj petak prvi put u životu odlučili iskušati vlastite temelje opće kulture i medijske pismenosti.

GENIJALNI UM I SIVA EMINENCIJA

Za rat činjenica u Virovitici krivi su idejni začetnici. Organizatori. Iskusni ispitivači. Genijalni um i siva eminencija kviza: Dario Grbavac i Sandra Matošina Borbaš.

– Jednu subotu prišao sam Aletu i Hrvoju s idejom da bi trebalo izmisliti neki sadržaj za ljude, da ne dolaze samo sjediti i slušati glazbu. Mislio sam, privući ćemo tako i više ljudi, a i navikli smo da nas netko stalno nešto ispituje. Zatim sam pitao Sandru bi li mi željela pomoći u organizaciji i tako smo došli do formata kviza kakav je i danas – rekao je Dario G. o davnoj prošlosti – kolovozu prošle godine.

Alena i Hrvoja Šimunovića, naviknute na sve moguće i nemoguće ideje, nije bilo potrebno puno nagovarati. Prvi kviz bio je pun pogodak: prepuna terasa, deset ekipa, izvrsna atmosfera. Pitanja? Opća kultura, znanost, aktualne teme.

– Prvi put je bilo ležerno. Za drugi put već smo ograničili broj članova na pet po ekipi, a zatim su se polako počele stvarati i stalne ekipe koje dolaze petkom. No imamo i ljude koji mijenjaju ekipe.

KRENULI S LIGOM

Od ovog petka postaje još ozbiljnije: imamo i ligu. Ekipe, ovisno od mjesta na rang listi, osvajaju određeni broj bodova. Bodovi se zbrajaju nakon svakog pub kviza te se u lipnju proglašava polugodišnji pobjednik pub kviz lige – kaže Sandra Matošina Borbaš.

Svaki put kviz vodi druga ekipa i priprema pitanja. Aktualni su i natjecatelji, uz dozu cinizma, humora i javne kritike, pogotovo u nazivima: Isus na kvizu, Svi tekstovi Vjekoslave Huljić, Protjera, Akademski limaći, Harvi i Irma, Božićni paketi Nade Murganić, You know nothing, John Snow… Pobjednik kviza svaki petak ima besplatnu pizzu iz Njam, njam pizzerije i piće na račun kuće, a drugo mjesto je rakija, koliko već članovi mogu popiti.

– Ovo je izvrstan način i da se obračunate s bračnim supružnikom, sestrom ili prijateljem koji vas je naljutio. Samo se prebaciš u drugu ekipu i riješiš to na civiliziran način – središ ga na kvizu – kaže Ivan Borbaš iz stalne ekipe Radnici, seljaci i poštena inteligencija.

Samoprozvani ljubitelj egzotičnih, a neopravdano zanemarenih sportova poput curlinga kaže da na uspjeh ekipe utječe i genetika, jer je ipak riječ o testiranom trustu mozgova koji rade na jednom mjestu.

– Ja detaljnije čitam Sportske kako bih bio u formi i pomogao svom timu – kaže Alen, kapetan ekipe Zbirka sjećanja Luke Modrića.

Veteranska ekipa Na vrh mi jezika poručuje kako će ih organizatori još dugo gledati, jer su dobro pripremljeni novim informacijama, dok skromna Jasmina kaže kako su ona i prijatelji na kvizu prvi put.

– Prošli put smo došli vidjeti kako to izgleda, informirali smo se putem društvenih mreža i sada krećemo – poručuje Jasmina, čija je ekipa znanje, zajedništvo i podršku testirala prvi put u Caffe noćnom baru Boom. (www.icv.hr, ml)