U subotu 20. siječnja u Belišću počinje amaterska MMA liga

U subotu 20.siječnja u Belišću održat će se prvo kolo Hrvatske amaterske MMA lige. Među brojnim borcima nastupit će i članovi ekipe Team Nokauta iz Virovitice. Već etablirani borac Domagoj Maligec u kategoriji do 65 kilograma. Domagoj je već nastupio i u profesionalnim borbama.

Uz njega u Freestyle Sambu će nastupiti: Renato Pekić u seniorskoj konkurenciji do 66 kilograma, Dario Matuzalem u kategoriji juniora do 85 kilograma i Karlo Jurišić, također junior, ali do 75 kilograma, sve borci Team Nokauta.

(www.icv.hr, mš)