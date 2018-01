TEAM NOKAUT – osvojio 3 zlata i srebro

Na prvom kolu Hrvatske amaterske MMA lige održanom u Belišću, među brojnim borcima nastupili su i članovi ekipe Team Nokauta iz Virovitice. Virovitički momci pokazali su izvrsni spremnost te kući donijeli 3 zlata i srebro. U seniorskoj kategoriji Freestyle Sambo do 66 kg, Renato Pekić osvojio je 1.mjesto. U juniorskoj kategoriji do 75 kg, Karlo Jurišić također je osvojio zlato. Dario Matuzalem, junior do 85kg bio je najbolji u svojoj kategoriji. Domagoj Maligec, senior do 66kg ovoga puta kući se vraća sa srebrom. Čestitke momcima!

(www.icv.hr, rp)