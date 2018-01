Tjedni raspored Kina Slatina: Jumanji: dobrodošli u Džunglu, Putnik i brojni drugi

PROGRAM VELIKE DVORANE

FERDINAND sink

animacija, komedija, obiteljski

srijeda 10.01. u 17:00h

četvrtak 11.01. u 17:00h

petak 12.01. u 17:00h

Od redatelja velikih animiranih hitova Rio i Ledeno doba, stiže Ferdinand, film o velikom biku sa još većim srcem koji bi radije mirisao cvijeće, nego ulazio u borbu sa matadorima. Nakon što su ga ljudi pogrešno doživjeli kao jednu razuzdanu zvijer, Ferdinanda zarobljavaju i odvode od kuće. Odlučan da se vrati u obitelj, on okuplja tim krajnjih suprotnosti i kreće na nevjerojatnu avanturu.

Priča o Ferdinandu dokazuje da ne smijemo imati predrasude i suditi o niti jednoj osobi ili životinji samo po izgledu.

Cijena ulaznice: 20 kn

JUMANJI: DOBRODOŠLI U DŽUNGLU

akcija, avantura, komedija

srijeda 10.01. u 19:00h

četvrtak 11.01. u 19:00h

petak 12.01. u 19:00h

U potpuno novoj filmskoj avanturi naziva JUMANJI: DOBRODOŠLI U DŽUNGLU, četvero tinejdžera naći će se u nevjerojatnom Jumanji svijetu.

Kada četvero srednjoškolaca otkrije staru video igru za koju nikad prije nisu čuli (Jumanji), bit će uvučeni u zabavan svijet džungle i doslovno postati avatari prema vlastitom izboru: Spencer će tako postati štreberski istraživač (Dwayne Johnson), sportaš Fridge će postati pravi Einstein (Kevin Hart), popularna djevojka Bethany će postati sredovječni profesor (Jack Black), a krhka Martha pretvorit će se u neustrašivu ratnicu (Karen Gillan). Međutim, zabava će se uskoro pretvoriti u nešto drugo, kada otkriju da se Jumanji ne igra – već preživljava. Kako bi pobijedili igru i vratili se u stvarni svijet, morat će proći najopasniju avanturu svojih života, otkriti što je Alan Parrish ostavio iza sebe prije 20 godina i promijeniti način na koji gledaju sami sebe… Ili će ostati zatočeni u igri zauvijek.

Cijena ulaznice: 20 kn



NAJVEĆI SHOWMAN

biografija, mjuzikl

srijeda 10.01. u 21:00h

četvrtak 11.01. u 21:00h

Nadahnut legendom i ambicijama prvog američkog promotora pop kulture, P.T.-ja Barnuma, Najveći showman inspirativna je priča o uzdizanju iz siromaštva smionog maštara koji je uspio dokazati kako je sve što možete zamisliti moguće i ostvariti te da svatko, koliko god nevidljivim se činio, ima nevjerojatnu priču vrijednu svjetskog spektakla. Barnumova priča je klasična priča o snalažljivom poduzetniku koji se uspio sam izvući iz siromaštva i ne samo da je postao majstor sasvim nove umjetnosti imidža i promocije nego i jedan od prvih američkih milijunaša koji je sam stvorio svoje bogatstvo.

NAJVEĆI SHOWMAN je originalni mjuzikl koji slavi rođenje šoubiznisa i osjećaj sreće kada nam se ostvare snovi. Jackman je utjelovio lik vrhunskog biznismena i showmana P.T. Barnuma, koji je ni od čega stvorio najveći spektakl poznat kao „The Barnum and Bailey Greatest Show on Earth“. Priča govori o P.T. Barnumu, vizionaru, političaru, showmanu i biznismenu iz 19. stoljeća, koji je osnovao cirkus nazvan “Barnum and Bailey Circus”, te je ostao zapamćen kao najveći spektakl koji je osvojio publiku diljem svijeta.

Cijena ulaznice: 20 kn

PUTNIK

drama, kriminalistički, misterija

petak 12.01. u 21:30h

subota 13.01. u 21:30h

nedelja 14.01. u 21:30h

Michael (Liam Neeson) je običan prodavač osiguranja koji se vraća kući svojim uobičajenim vlakom, ali redovna linija kojom putuje postaje sve samo ne uobičajena. Zagonetni stranac kontaktira Michalea u vlaku i prisljava ga da otkrije identitet skrivenog putnika u vlaku prije zadnje stanice. Dok se bori s vremenom da riješi ovu zagonetku, otkriva smrtonosni plan i nenamjerno se nađe usred kriminalne zavjere. Ako je razotkrije njegov život a i život svih putnika u vlaku je ugrožen.

Cijena ulaznice: 20 kn



VAMPIRKO sink

animirani

subota 13.01. u 17:00h

nedelja 14.01. u 17:00h

Omiljeno štivo dječaka Antuna jezive su priče, osobito o vampirima. No, dobio je priliku upoznati pravog pravcatog mladog vampira Rudija, pa i njegovu sestricu Anu i štoviše postali su i prijatelji. Rudi se pokazao kao drag i ljubazan, a najveću zapetljanciju u cijeloj priči izazvali su pokušaji Antunovih roditelja da upoznaju njegova prijatelja. Ali kako objasniti neobičnosti vezane uz Rudija – otrcani crni plašt koji nikada ne skida i koji k tome neobično zaudara, zašto dolazi u sitne noćne sate i zašto stalno rukom pokriva usta… ?

Cijena ulaznice: 20 kn



VELIKA IGRA

biografija, drama

subota 13.01. u 19:00h

nedelja 14.01. u 19:00h

Istinita priča o poker princezi, Molly Bloom (Jessica Chastain), koja je vodila najekskluzivnije ilegalne igre cijelo jedno desetljeće. Molly je bila skijašica koja je postala konobarica nakon neuspješne kvalifikacije za Olimpijske igre. Nezadovoljna običnim poslom pokrenula je ilegalnu kockarnicu na tjednoj bazi koju su posjećivali slavni glumci i velike face s Wall Streeta. Njezini igrači su bili filmske zvijezde, poznati sportaši, poslovnjaci i ruska mafija. Molly je uspješno vodila posao sve dok joj usred noći na vrata nisu upali FBI agenti. Jedini saveznik joj je bio njezin odvjetnik Charlie Jaffey, koji je otkrio da je Molly puno više od onoga što se pisalo o njoj.

Cijena ulaznice: 20 kn

PROGRAM ART DVORANE:

DRUGA STRANE NADE

komedija, drama

petak 12.01. u 18:00h

subota 13.01. u 18:00h

Dvije priče koje se spajaju nakon 40 minuta. Prva prati Khaleda, sirijskog izbjeglicu. Slijepog putnika na teretnom brodu koji se iskrcao u Helsinki, kako bi, iako s malo nade u uspjeh, tražio azil. U drugoj, Wikström je trgovački putnik koji prodaje muške kravate i košulje. No kada ga u kockarnici na pokeru posluži sreća, okreće leđa trgovini i kupuje restoran u najudaljenijem kutku Helsinkija. Khaledova je molba za azil odbijena, no on ostaje ilegalno, kao i mnogi drugi koji dijele istu sudbinu. Vucara se po podzemlju finskog glavnog grada, živi na ulicama, gdje susreće i sve oblike rasizma, ali i kul rockere i dobre prijatelje. Jednog dana Wikström pronađe Khaleda kako spava u mraku dvorištu iza njegova restorana. Daje mu krov nad glavom i posao. ‘Njih dvojica u bendu’, konobarica i pas tvore utopijsku zajednicu – tipičnu za Akija Kaurismakija. Suživot spojen sudbinom koji pokazuje da svijet može i treba biti bolje mjesto.

Cijena ulaznice: 20 kn

IZ NIŠTAVILA

drama, kriminalistički

petak 12.01. u 20:00h

subota 13.01. u 20:00h

Novi film uglednog redatelja Fatiha Akina pobjednik je ovogodišnjeg Vukovar Film Festivala, osvajač nagrade za najbolju glumicu na filmskom festivalu u Cannesu, njemački kandidat za prestižnu nagradu Oscar, a zaradio je i nominaciju za najbolji strani film za nagradu Zlatni globus.

Katjin se život iznenada raspada kada njezin suprug Nuri i sin Rocco pogibaju u bombaškom napadu. Njezini prijatelji i obitelj pokušavaju joj pomoći, a Katja uspijeva organizirati pogreb. Međutim, potraga za zločincima i razlozi koji stoje iza bezosjećajnog ubojstva kompliciraju Katjino bolno žalovanje, te otvaraju rane i dvojbe. Odvjetnik Danilo, Nurijev najbolji prijatelj, zastupa Katju na suđenju dvojici osumnjičenika, mladog para ujedno pripadnicima neonacističke scene. Sudski proces gurnuti će Katju do ruba, ali za nju nema alternative jer ona traži pravdu.

Cijena ulaznice: 20 kn

