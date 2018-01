Traži se rješenje za Magistralu smrti – dužnosnici traže rekonstrukciju Podravske magistrale

Godinama se u medijima upozorava na iznimno loše stanje Podravske magistrale, koju mnogi nazivaju i Magistralom smrti, a za koju se traži temeljita rekonstrukcija. O prometovanju po ovoj opasnoj cesti mogu svjedočiti i žitelji naše županije jer kroz Virovitičko-podravsku županiju prolazi 86 kilometara Podravske magistrale, od Kladara do Stare Jošave. Na toj cesti svakodnevno prijeti opasnost od nesreća zbog dotrajalog kolnika, ali i zbog činjenice što se na tom cestovnom dijelu frekvencija kamionskog prometa i drugih vozila povećala za gotovo 100 posto u zadnjih nekoliko godina.

Policija upozorava da na “cesti smrti” nema crnih točaka jer je cijela cesta opasna te da se vozačima u svakoj prilici savjetuje oprez i poštivanje prometnih pravila. Kao poveznica Podravine i Slavonije magistralom dnevno prođe nekoliko tisuća vozila, a naglasak je na teretnom prometu koji je oštećuje i stvara opasnost za sve vozače. Dovoljno je reći da je Podravska magistrala formirana nakon istjerivanja turskih vojski iz Slavonije davne 1684. godine te da su konture današnje Podravske magistrale u potpunosti vidljive već prvih desetljeća 18. stoljeća. Virovitički gradonačelnik Ivica Kirin i župan Igor Andrović sa saborskim zastupnicima Josipom Đakićem i Vesnom Bedeković te ministrom Tomislavom Tolušićem godinama ukazuju na potrebu brze ceste koja će rastreretiti opterećenu Podravsku magistralu, a koja našu županiju povezuje s okolnim županijama. U cilju rješavanja problema župan Osječko-baranjski Ivan Anušić uputio je dopis Hrvatskim cestama kojima je naglasio važnost obnove ceste, te zatražio informacije o do sada poduzetim aktivnostima i planiranim radovima u cilju rekonstrukcije. (Tekst možete pročitati http://www.icv.hr/2018/01/opasna-podravska-magistrala-planu-rekonstrukcija-slavonske-ceste-smrti/)

Za primjer dobre prakse uzeo je Virovitičko-podravsku županiju koja je s ciljem sigurnijeg prometovanja obavila rekonstrukciju ceste, te izgradila obilaznice u Virovitici i Slatini. Sjevernom obilaznicom “spašen” je i centar Suhopolja, te naselja do Slatine, jer je promet moguć preko Sopja do Čađavice. No za sigurnije prometovanje, nužno je potpuno rasteretiti magistralu od teretnih vozila.

(www.icv.hr, bs)