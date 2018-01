Trinaesta Noć muzeja u Hrvatskoj i Slatini

Zavičajni muzej Slatina od početka je uključen u državni projekt Noć muzeja i na zadanu temu priprema najbolje što slatinski kraj ima. Ovogodišnja tema Muzej i sport je Lica i naličja sporta. Noć muzeja započeli su najmlađi, već tradicionalno djeca iz Dječjeg vrtića Suncokret, sportsko rekreativnim programom. Bio je to pravi uvod za priču o raznim sportovima koju su složili novi muzejski tandem kustosa Martina Gavran, povjesničarka umjetnosti i Srđan Đuričić, arheolog. Obilje starih fotografija, tekstova, dresova i drugih sportskih rekvizita do medalja i pehara, svjedoči o velikoj prisutnosti sporta u životu ljudi ovoga kraja. Teme su raznolike, od skijanja, ribolova, atletike pa do nogometa i aktualnog rukometa za koji je poseban doprinos dao naš sugrađanin, sportaš svjetskog glasa, rukometaš Goran Perkovac, čije su medalje s XXIV. olimpijade 1988. godine iz Seula posebno izložene.

Ravnateljica Muzeja Dragica Šuvak zahvalila je svima koji su posudili ili dali dio izložaka za ovu bogatu izložbu i potom zamolila gradonačelnika Slatine Denisa Ostrošića da i službeno otvori ovu Noć muzeja koji je naglasio kako je program izvrstan te da se naš Zavičajni muzej može svrstati uz rame s puno većim muzejima u Hrvatskoj. Glazbena škola Milka Kelemena dala je poseban ugođaj s nastupima mladih slatinskih glazbenika i njihovih profesora. Tijekom večeri uslijedila su predavanja na temu sporta kao i okrugli stol o Drugoj strani sporta koje su pripremili Tomislava Medvedović, Mirta Drokan, Davor Butorac, Miroslav Venus, Nenad Bračun i Ivica Fotez.

(www.icv.hr, žf)