Udruga hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Orahovica završnom aktivnošću zaključila projekt “Korak po korak do cilja”

Udruga hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Orahovica završnom aktivnošću zaključila je osmomjesečni projekt “Korak po korak do cilja”. Projekt je financiralo Ministarstvo hrvatskih branitelja, a sufinancirali Virovitičko-podravska županija, Ministarstvo unutarnjih poslova i Općina Čačinci, a ukupna vrijednost istog je 49.320,00 kn:

-Projekt je trajao od 01. travnja do 31. prosinca 2017. godine . Ovih smo dana podvukli crtu i opći zaključak svih sudionika projekta je da isti više nego uspio. Kroz cijelu godinu organizirali smo niz sadržaja u kojima je glavni cilj bio zbližiti hrvatske branitelje, ponovno ih okupiti na jednom mjestu te prije svega očuvati uspomenu, a posebno istinu na Domovinski rat. U projektu je sudjelovalo preko 200 hrvatskih branitelja sa šireg orahovačkog područja, 60 učenika 7. I 8. razreda, 15 učitelja i sva tri ravnatelja iz tri škole i to OŠ Ivane Brlić Mažuranić Orahovica, Antuna Gustava Matoša Čačinci i Ivane Brlić Mažuranić Koška, prikupljeno je novih 20 ratnih fotografija, okupljeno mnoštvo građana i mještana iz cijele Slavonije od Čačinaca do Vukovara. Ponosni smo na svaki pripremljeni sadržaj, a posebno smo sretni što je dio cijele ove priče bio velik broj djece i mladih. – rekao je predsjednik UDVDR-a Orahovica Miroslav Tot.

Na završnoj svečanosti zatvaranja projekta koja je započela polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kos spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u središtu Orahovice, a nastavljena završnom konferencijom u Hotelu Dukat govorili su predsjednik UDVDR VPŽ Josip Nemec, dogradonačelnik Orahovice Dalibor Fofonjka te predsjednik udruge organizatora Miroslav Tot:

-Prije svega treba pohvaliti predsjednika Miroslava Tota koji je neumoran čuvar uspomene na Domovinski rat. Prikupio je niz ratnih fotografija, organizirao do sada nebrojeno projekata vezanih uz hrvatske branitelje i Domovinski rat, a kada nije organizator onda nesebično pomaže svakom drugom događaju vezanom uz isti. Svakako se moram zahvaliti i pohvaliti pomoćnika ministra hrvatskih branitelja Nenada Križića koji je uvijek na raspolaganju i pomaže ovakvim projektima, a također je i nazočan na gotovo svim sadržajima i obljetnicama iz Domovinskog rata na području naše županije. Ovaj projekt je vrijedan svake pohvale i nadam se da će Miroslav i njegova ekipa nastaviti i u ovoj godini na sličnim aktivnostima u čast naših poginulih suboraca i svih hrvatskih branitelja koji su stvarali svetu nam Domovinu. – zaključio je Nemec. Aktivnosti projekta pohvalio i je pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Nenad Križić govoreći na većini organiziranih, a na jednom od najvećih događaja projekta, Hodnji “Stopama Željka Majora” od Čačinaca do Vukovara, naglasio je kako je na udrugama proisteklim iz Domovinskog rata uz pomoć Ministarstva hrvatskih branitelja zadatak da se slavna i herojska borba hrvatskog naroda za opstojnost nikada ne zaboravi te kako upravo udruge i Ministarstvo svojim radom moraju opravdati žrtvu hrvatskih branitelja, a ovaj projekt je jedan od svijetlih primjera toga.

(www.icv.hr, V.Grgurić)