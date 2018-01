U utorak i srijedu zatvara se promet u središtu Virovitice

U utorak, 9. i srijedu, 10. siječnja, privremeno se zatvara promet od slastičarnice “Dora” do Caffe bara “Mr. Jack” te dio ulice Matije Gupca do raskrižja s ulicom Ivana Kapistrana.

Promet se zatvara zbog izvođenja radova u gradskom parku u sklopu projekta “5 do 12 za Dvorac”. Promet će biti zatvoren od 8 do 15 sati, a za vrijeme privremene zabrane preusmjeravat će se na ostale ceste u Virovitici, sve prema postavljenoj privremenoj signalizaciji.