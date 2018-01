VIRKAS još bogatiji ove godine: 18 predstava i koncert na čak četiri lokacije

U predvorju Kazališta Virovitica danas je na konferenciji za medije predstavljen program 14. VIRKAS-a. U sklopu predstavljanja ovogodišnjeg programa, uz ravnatelja virovitičkog Kazališta Mirana Hajoša, govorili su župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin i pročelnik za društvene djelatnosti Grada Virovitice Alen Bjelica. Ljubitelji kazališta tako će i ove će godine u sklopu 14. virovitičkih kazališnih susreta imati priliku uživati u brojnim predstavama u izvedbi Kazališta Virovitica i njihovih gostiju. VIRKAS će se održavati od 9. veljače do 11. ožujka, a ponudit će za svakoga ponešto. -Već tradicionalno VIRKAS će započeti i završiti premijerom Kazališta Virovitica. Ovoga puta festival će otvoriti predstava „Svatković“, a zatvoriti „Bijela Kuga“. VIRKAS PLUS ove će godine osim predstave, „Tesla anonimus“, donijeti i koncert u suradnji s Glazbenom školom „Jan Vlašimsky“ Virovitica, Tribute to Ivo Robić. Sva događanja odvijat će se u Kazalištu, osim onih gostujućih na području naše županije, točnije u Slatini, Suhopolju i Orahovici – rekao je ravnatelj Miran Hajoš, dodajući da je virovitičko kazalište i ove godine pripremilo program i za škole te će mladi ove godine moći pogledati predstave Kazališta Virovitica u suradnji s Kazalištem lutaka Zadar i Umjetničkom akademijom Osijek, „Kaštanku“ i „Zlogrbu“.

Veliko zadovoljstvo s radom Kazališta Virovitica izrazio je župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović. – Kazalište Virovitica je kulturno blago, ne samo grada Virovitice već cijele naše županije, a tome u prilog ide i VIRKAS koji se već niz godina održava u Virovitici i koji je sigurno najznačajniji kazališni događaj od Zagreba do Osijeka – rekao je župan Igor Andrović ističući posebno zadovoljstvo što se predstave već godinama ne održavaju samo u Virovitici već i cijeloj županiji.

Na ono što Kazalište Virovitica radi iz godine u godinu ponosan je i virovitički gradonačelnik Ivica Kirin. -VIRKAS svakako spada u kulturni vrh grada Virovitice, kao i kulturne ponude Republike Hrvatske. VIRKAS nije zadržan samo na lokalnim kazalištima i ovdje dolaze kazališta iz cijele Hrvatske, a isto tako i posjetitelji što je vjerojatno razlog i mala cijena ulaznica. Drago nam je da je VIRKAS prešao granice Virovitice, da se održava i u Slatini, Orahovici i Suhopolju, u prostorima koji su adekvatni za predstave – rekao je gradonačelnik Ivica Kirin pozivajući sve građane da posjete ovogodišnji VIRKAS.

Pročelnik Alen Bjelica ovu je priliku iskoristio za čestitku ravnatelju kazališta Miranu Hajošu na 25 godina uspješnog vođenja virovitičkog kazališta.

Pokrovitelji festivala su Ministarstvo kulture RH, Virovitičko-podravska županija i Grad Virovitica, supokrovitelj Turistička zajednica Grada Virovitice te medijski pokrovitelji Informativni centar Virovitica.

VIRKAS 2018.

VIROVITICA

09.02.2018. u 19:30

Kazalište Virovitica

Hugo Von Hofmannsthal SVATKOVIĆ

svečana premijera

10.02.2018. u 19:30

Kazalište Virovitica

Hugo Von Hofmannsthal SVATKOVIĆ

premijera

11.02.2018. u 19:30

Zagrebačko kazalište mladih

Ágota Kristóf VELIKA BILJEŽNICA

16.02.2018. u 19:30

Kazalište Moruzgva

Olja Runjić GOLA U KAVEZU

17.02.2018. u 19:30

NP „STERIJA“ – Vršac

Hadi Kurić EDMUND KIN

18.02.2018. u 19:30

Kerekesh Teatar

Ljubomir Kerekeš POKOPAJ ME NJEŽNO

22.2.2018. u 19:30 – VIRKAS+

DK Gavella

Filip Šovagović TESLA ANONIMUS

23.2.2018. u 19:30

PLAYdrama & Hnk Zadar

Elvis Bošnjak UBOJSTVO U KLUBU QUASIMODO

24.2.2018. u 19:30

SLG Celje

Kristof Magnusson MOŠKI BRLOG

25.2.2018. u 19:30

HNK u Šibeniku

Martin McDonagh LJEPOTICA IZ LEENANEA

01.3.2018. u 19:30 VIRKAS +

Koncert TRIBUTE TO IVO ROBIĆ

02.3.2018. u 19:30

GK Zorin dom Karlovac

Oscar Wilde VAŽNO JE ZVATI SE ERNEST

03.3.2018. u 19:30

Teatar kabare Tuzla

Lutz Hübner GRETICA STR. 89

04.3.2018. u 19:30

Teatar Erato

Jure Ivanušič/Marko Vezovišek OD TIŠINE DO GLAZBE

10.3.2018. u 19:30

SK Kerempuh & UO Teatroman

MUŠKARCI.hr

11.3.2018. u 19:30

Kazalište Virovitica & UA Osijek

Dubravko Habek BIJELA KUGA

svečana premijera

SLATINA

22.2.2018. u 19:30

Kazalište Virovitica

Vaclav Havel AUDIJENCIJA

01.3.2018. u 19:30

GD Histrion

Mate Matišić GASTARBAJTERSKI BOŽIĆ

SUHOPOLJE

02.3.2018. u 19:30

GD Histrion

Mate Matišić GASTARBAJTERSKI BOŽIĆ

ORAHOVICA

03.3.2018. u 19:30

Kazalište Virovitica

Vaclav Havel AUDIJENCIJA

VIRKAS ZA ŠKOLE

26.2.-01.03.2018.

Lovorka Trdin ZLOGRBA

Kazalište Virovitica & UA Osijek

13.02.-20.2.2018.

A.P. čehov KAŠTANKA

Kazalište Virovitica & KL Zadar

CJENIK ULAZNICA

POJEDINAČNE ULAZNICE – 60 KN

KOMPLET ULAZNICA (12 predstava) – 360 KN

Početak rezervacija i prodaja kompleta ulaznica od ponedjeljka 29. siječnja 2018. godine.

Informacije i rezervacije u kazalištu svaki radni dan od 10 do 16, te 2 sata prije početka predstave ili na tel: 721 330.

(www.icv.hr, Ž. Đaković)