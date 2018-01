Viroexpo i ove godine na prostoru Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Na sjednici Odbora za pripremu i održavanje Viroexpa, koja je održana uz predsjedavanje župana Igora Androvića, odlučeno je kako će se i ovogodišnji 23. po redu sajam Viroexpo, koji će trajati od 23. do 25. veljače, održati na prostoru Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Prošle godine sajam je na tom prostoru održan prvi put i to se pokazalo kao pun pogodak. Posjetilo ga je 28.000 posjetitelja, najviše do sada. Ovogodišnji Viroexpo održat će se na 400 metara kvadratnih većem izlagačkom prostoru. Već do sada je prijavljeno oko 200 izlagača. Prijave se primaju do 1. veljače, a budući da je Viroexpo poznat kao sajam koji je popunjen tjednima prije otvorenja, svi zainteresirani trebaju požuriti s prijavama jer je interes iznimno velik. (vpz.hr, foto: arhiva)