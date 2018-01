Virovitičanima pjevao uživo: D. Temelkov na Radiju Virovitici predstavio svoj novi singl “Ljubavi”

U programu Radija Virovitice danas je gostovao David Temelkov, poznati mladi pjevač koji je ovom prilikom na našim frekvencijama predstavio svoj novi singl „Ljubavi“. Tom prilikom David je raznježio brojne slušateljice našeg radija otpjevavši stihove ove ljubavne pjesme koja je nastavak uspješne suradnje s Miroslavom Rusom koji mu je, kako kaže, glavni mentor i suputnik na njegovom glazbenom putovanju. No, kako je krenula ta suradnja? -Nakon što sam se upoznao s Tonijem i potpisao ugovor s Hit Recordsom upoznao sam jednog mističnog gospodina koji me dosta dugo promatrao i proučavao te se odjednom u mojoj karijeri dogodila neka kratka stihija. Ona je dala vremena da se Miroslav i ja malo više družimo i da shvatim koji su zapravo moji pravi prijatelji. Nakon te družbe valjda sam ga na neki način inspirirao i vratio tamo gdje i pripada, u autorske vode, jer smatram da je Miroslav Rus najbolji autor svojih prostora – ispričao je David.

Novu pjesmu prati i odličan video spot koji je sniman s atraktivnom Sarom Spinčić. -Posebno mi je drago da je moja pjesma „Ljubavi“ dobila svoj video zapis u gradu ljubavi. Potrudili smo se da spot dobije ono pravo svijetlo, da bude dostojan i da prati pjesmu jer mi je posebno značajna i draga – kaže Temelkov.

„Dišem za nas“ još je jedan uspješan singl koji ovaj Makedonski glazbenik ima iza sebe u kojoj se predstavio kao skladatelj i tekstopisac. -To je moja autorska pjesma koja se rodila neočekivano jer nisam nikada imao ambicije da promoviram sebe kao autora. Tu je ponovno bio Miroslav Rus koji je podržao ovu pjesmu i inicirao da se ona objavi – istaknuo je.

Album ovog talentiranog mladog glazbenika očekuje se u prvoj polovici ove godine, a u veljači snima još dva spota te nas uskoro očekuje još novih pjesma.

(www.icv.hr, Ž. Đaković; Foto: M. Rođak)