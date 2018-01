Virovitičanka Marijeta Vidak najbolja rukometašica Rukometnog saveza Koprivničko-križevačke županije

Rukometni savez Koprivničko-križevačke županije odabrao je najbolje od rukometa u 2017. godini. Podravka Vegeta proglašena je najuspješnijom ženskom rukometnom ekipom. Marijeta Vidak, rukometašica Podravke Vegete najuspješnija je rukometašica, a Elena Popović proglašena je najperspektivnijom u županiji.

— Nakon što sam nedavno bila u izboru za najbolju rukometašicu Hrvatske, ova nagrada je još jedna potvrda da sam na dobrom putu, da se svo uloženo odricanje i svi sati provedeni na treningu isplate. S obzirom na to da me odabrao naš Savez nadam se da ću mu se odužiti tako što ću zajedno sa svojim suigračicama ‘nositi’ Podravku do dvostruke krune — rekla nam je najuspješnija rukometašica u 2017. Marijeta Vidak.

Marijeta Vidak nastupila je prošle godine i pred virovitičkom publikom u revijalnoj utakmici između Hrvatske i Srbije prilikom obilježavanja 60. obljetnice prvog svjetskog prvenstva u malom rukometu za žene. (www.drava.info, foto: drava.info & Matija R.)