Virovitičke košarkašice u infarktnoj završnici pobijedile viceprvakinje Hrvatske

Virovitičke košarkašice U-13 priredile su još jednu izuzetnu košarkašku predstavu. U infarktnoj završnici Prvenstva Regije sjever pobijedile su do danas, u ovom natjecanju, nepobjedivu ekipu Podravca iz Virja rezultatom 52:50. Utakmica je u cijelom svom tijeku bila u egalu do pred sam kraj kada su gošće iz Virja povele sa šest koševa razlike. Naime tri minute prije kraja semafor je pokazivao 49:43 za Podravac iz Virja i kada su se brojni domaći navijači utišali uslijedilo je nevjerojatnih 180 sekundi talentiranih i borbenih Virovitičanki. Prodor i pirueta Mije Deskar, slobodno bacanje Leje Kozlinger, kontra Nike Kozlinger, odlučujući skok Manuele Pejić i završni koš najbolje igračice susreta Klare Crnoja, koja je u svojih 14 koševa ugradila i 10 skokova, odvele su Virovitičanke do pobjede nad ekipom koja je prošle godine u mini basketu osvojila titulu viceprvakinja Hrvatske.

Ako je nešto donijelo pobjedu to je svakako bila borbenost i nevjerojatna požrtvovnost svih djevojaka koju je predvodio trio Nika Kozlinger, Mia Deskar i Klara Crnoja u organizaciji Ive Kurjančić te značajnom doprinosu prije svega u skoku i obrambenim zadacima Lucije Cindrić, Leje Kozlinger i Manuele Pejić.

Prije svega moram čestitati svojim djevojkama na fanatičnoj borbenosti, ispunjavanju svih zadaća i zrelosti u najvažnijim trenucima. Za ovakvu pobjedu vrijedi pet puta tjedno trenirati i voljeti ovaj predivan sport. To su prepoznali i naši brojni navijači koji su nas i ovaj put stalnim bodrenjem odveli do možda i najveće pobjede u povijesti kluba rekao je vidno sretan trener Virovitičanki Robert Fritz

ŽKK Virovitica – ŽKK Podravac Virje: 52:50

ŽKK Virovitica: Ištvanović, Kalaš, Kozlinger N. 18, Cindrić Lu. 2, Crnoja 14, Majetić, Kozlinger L. 1, Deskar M. 15, Marjanović, Cindrić La., Pejić 2, Kurjančić, Deskar H. (www.icv.hr, rc)