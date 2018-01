Virovitičke “lavice” u pripremama za nastavak prvenstva: Ne opterećujemo se plasmanom, cilj nam je stjecati iskustvo

Na početak priprema za nastavak ligaške sezone trenerici Zdenki Premužić odazvale su se sve igračice koje su joj bile na raspolaganju u prvom dijelu sezone: Iva Biuk, Iva Blažević, Marija Devald, Andrijana Miklić, Marija Majstorović, Marta Oštrić, Kristiana Zečević, Rea Rakošević, Patricia Bajsar, Tamara Hudoletnjak, Nika Deskar, Maja Biuk, Lorena Hrvoić, Helena Lukačević, Nikolina Jezerčić i Sandra Stjepanović.

Uz nekoliko iskusnijih igračica okosnicu ekipu čine kadetkinje, koje će već 21. siječnja u Koprivnici igrati odlučujuće utakmice 1. kadetske lige za odlazak na državnu završnicu s vršnjakinjama Bjelovara i Koprivnice. Više o samim pripremama i nastavku sezone u kadetskoj i seniorskoj konkurenciji razgovarali smo s trenericom Zdenkom Premužić.

Kako stojite s vremenom za pripreme?

– Već nakon petnaestak dana igramo utakmice kadetske lige, a drugi dio drugoligaške sezone počinje 10. veljače pa stoga moramo kombinirati bazične pripreme s igračkim treninzima. Sve pripreme odradit ćemo u sportskoj dvorani Tehničke škole i Fitness studiju i body building klubu Fana. Na te dvije lokacije imamo sve što nam je potrebno za kvalitetan rad. Budući da još uvijek traju školski praznici, moći ćemo raditi dva puta dnevno. Uz utakmice kadetske lige imamo već dogovorene i pripremne utakmice na turniru u Garešnici povodom Dana grada te još dvije utakmice. Smatram da je to sasvim dovoljno za uigravanje.

Je li došlo do promjene igračkog kadra?

– Sastav ekipe nije se mijenjao. Nadam se samo da će nas ozljede mimoići u drugom dijelu sezone, jer smo u prvom dijelu veći dio utakmica što zbog ozljeda, a što zbog drugih obveza odigrali u nekompletnom sastavu. No, to je s druge strane bila prilika mlađim kadetkinjama za ulazak u seniorsku konkurenciju, gdje su pokazale svoju kvalitetu i da se na njih može ozbiljno računati. I u drugom dijelu sezone mlađe kadetkinje bit će dio prvog sastava. Na taj način steći će iskustvo koje će im koristiti i u nastupima u mlađe kadetskoj konkurenciji.

Koji su vam ciljevi u drugom dijelu sezone?

– Pred početak sezone stavljali su nas, uz Osijek, Zelinu i Vukovar, među glavne konkurente za vrh drugoligaške tablice. Ako pogledamo tablicu na kraju polusezone, te su četiri ekipe u vrhu. Mi smo trenutno druge. Imamo sastav koji može svakoga pobijediti, ali možemo i izgubiti ako ne odigramo maksimalno. U prvom dijelu sezone dva puta smo izgubili u Vukovaru i Zelini. U Vukovaru smo, primjerice, veći dio utakmice bili u prednosti, ali smo na samom kraju zbog neiskustva izgubili. Zelina je puno iskusnija ekipa, iskoristila je sve naše pogreške i na kraju odnijela pobjedu.

No, to ne znači da ih ne možemo pobijediti u Virovitici. Na domaćem terenu izgubili smo jedan bod u susretu s drugom ekipom varaždinske Koke i to unatoč sigurnoj prednosti. Ne opterećujemo se plasmanom, cilj nam je stjecati iskustvo jer smo jedna od mlađih ekipa u ligi. Moramo smanjiti pogreške i doći do još boljih rezultata. Imamo jednu od najboljih obrana, a upravo to je temelj svake pobjede. Nadam se da ćemo se održati u samom vrhu, a nijanse će odlučiti koje ćemo mjesto osvojiti, jer ove sezone naša liga je podjednaka i bit će iznenađujućih rezultata. (www.icv.hr, mš)