Anketa o stambenim potrebama građana: Grad Virovitica olakšava mladima izgradnju prve nekretnine

Grad Virovitica provodi anketni upitnik o stambenim potrebama građana, a mogu ga popuniti građani koji su zainteresirani za rješavanje svojeg stambenog pitanja putem mjera Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Virovitice kojima je cilj smanjenje depopulacije i poticanje zapošljavanja ili putem programa društveno poticane stanogradnje (POS-a).

Anketa će se provoditi u periodu od 22. veljače do 20. travnja, a svi zainteresirani građani mogu anketni upitnik preuzeti u pisarnici Grada Virovitice, Trg kralja Zvonimira 1 ili OVDJE.

Ispunjeni anketni upitnik možete:

poslati poštom na adresu Grada Virovitice, Trg kralja Zvonimira 1, Virovitica

ili donijeti osobno u pisarnicu Grada Virovitice, radnim danom od 8 do 13 sati

ili na adresu e-pošte: senaida.deskar@virovitica.hr

Podsjetimo, od nove godine je Grad Virovitica Izmjenama i dopunama Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva grada Virovitice uveo, između ostalog, i poticaj za kupnju građevinskog zemljišta za mlade obitelji. Riječ je o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada po povlaštenim cijenama za izgradnju obiteljskih kuća za mlade obitelji do 45 godina kojima je to prva nekretnina. Također, mlade obitelji će u skladu s kriterijima Programa biti oslobođene i plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju prve nekretnine, bez obzira grade li kuću na zemljištu kupljenom od grada ili privatnom. Stopa olakšice za kupnju zemljišta i komunalne doprinose iznosi i do 100 posto za obitelji s troje i više djece. (virovitica.hr)