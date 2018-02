Biciklistička utrka “Tour of Croatia” i ove godine prolazi kroz Viroviticu i Virovitičko-podravsku županiju

Ove godine biciklistička utrka “Tour of Croatia” započinje 17. travnja u Osijeku. Prva etapa vozi se od Osijeka, preko Papuka, Slatine i Virovitice, a cilj prvog dana bit će Koprivnica. Nakon toga, u srijedu 18. travnja, cjelokupna organizacija utrke seli se u Karlovac, otkud kreće druga etapa čiji je cilj u Zadru. Start treće etape, koja je na rasporedu u četvrtak, 19. travnja je u Trogiru, a upravo bi ona mogla značajno utjecati na ukupni poredak jer joj je cilj na 1762 metra drugom po visini vrhu Hrvatske – Svetom Juri na Biokovu. Uvod u vikend je četvrta etapa koja se vozi u petak 20. travnja od Starigrada (NP Paklenica) do Crikvenice, dok subota donosi nova uzbuđenja jer je na rasporedu “kraljevska etapa”. Ta se etapa vozi se od Rapca do Poklona na Učki, na koju će se biciklisti prvo popeti s istarske pa onda i s kvarnerske strane. Posljednja etapa starta u nedjelju 22. travnja u Samoboru, a cilj je, uz već tradicionalne završne krugove u gradu Zagrebu, na Trgu sv. Marka, gdje će se održati i svečano proglašenje pobjednika.

Prošle godine biciklisti su također prošli kroz Virovitičko-podravsku županiju, a u Virovitici im je doček organizirala Turistička zajednica grada. Mažoretkinje Gradske glazbe Virovitica raširile su veliki transparent “Welcome to Virovitica”, a građani su mahali zastavicama s grbom grada.

Detalji rute koja prolazi i kroz nekoliko nacionalnih parkova te parkova prirode, su sljedeći:

• 17.4. Osijek – PP Papuk – Koprivnica • 18.4. Karlovac – NP Plitvička Jezera – PP Velebit – Zadar

• 19.4. Trogir – Brela – Makarska – Tučepi – Podgora – PP Biokovo (Sv. Jure)

• 20.4. Starigrad (NP Paklenica) – NP Sjeverni Velebit – Novi Vinodolski – Općina Vinodolska – Crikvenica

• 21.4. Rabac – Labin – Poklon (PP Učka) – Kastav – Viškovo – Rijeka – Opatija – Poklon (PP Učka)

• 22.4. Samobor – Sv. Nedjelja – Dugo Selo – Sv. Ivan Zelina – Zagreb (Trg sv. Marka)

Pogledajte kako je to bilo prošle godine na prolasku kroz Viroviticu…