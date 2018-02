Bolja prometna povezanost povećava gospodarski razvoj i umanjuje negativne demografske trendove

Iskustva i Mađara i Hrvata sudionika okruglog stola o boljoj prometnoj povezanosti su jedinstvena – „kada smo se prometno bolje povezali, počeo je kontinuirani gospodarski razvoj, počeli su se smanjivati negativni demografski trendovi“. Moglo se to čuti na okruglom stolu kojem je tema bila prekogranično prometovanje, s naglaskom na otvaranje novih graničnih prijelaza, izgradnju mađarske autoceste M6 (prema Osijeku) i M60 (prema Barcsu i granici Republike Hrvatske odnosno Terezinom Polju).

Moglo se tako, u Hotelu Osijek, u sklopu međunarodne konferencije „Mogućnosti suradnje u mađarsko-hrvatskom regionalnom razvoju“ koju je organizirala Europska grupacija za teritorijalnu suradnju Pannon EGTC, doznati, kako je prometna povezanost iznimno važna za bolju gospodarsku razvijenost, jer s njom se otvaraju nova radna mjesta, a mladi ljudi su se zbog toga odlučivali ostati na tom području, pa su smanjeni i negativni demografski trendovi odlaska u druge europski razvijenije zemlje.

O tome su govorili: János Bebics, generalni direktor Južno-zadunavskog centra za promet d.d. (Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt.); József Dakos Načelnik policijske uprave Baranjska županija; Imre Pácsonyi potpredsjednik Zalske županije i potpredsjednik PANNON EGTS-a; Zsolt Thoroczkay voditelj odjela Ministarstva za nacionalni razvoj iz Glavnog odjel za razvoj cestovne infrastrukture Republike Mađarske.

Darko Sobota, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije istaknuo je kako je Koprivničko –križevačka županija do prije koju godinu bila u bitno lošijoj prometnoj povezanosti s ostatkom Hrvatske, no kako je brza cesta do Križevaca značajno doprinijela gospodarskom razvoju, te kako će se izgradnjom novih prometnica i obnovi željezničkih pruga u skoroj budućnosti nastaviti gospodarski razvoj i zaustaviti negativan demografski utjecaj loše prometne povezanosti. Na okruglom stolu je govorio i Milan Vanđura, direktor HGK ŽK Virovitica naglašavajući važnost bolje prometne povezanosti Virovitičko-podravske županije s ostatkom Hrvatske.

– Virovitica je danas najudaljenije sjedište neke HR županije od najbliže autoceste, gledajući udaljenost i prema Varaždinu i Osijeku i Kutini. Sve to ima veliku povezanost s gospodarskim razvojem ali i demografskim trendovima. Kada ste bolje povezani s ostatkom Hrvatske, tada vam lakše dolaze novi investitori, oni otvaraju radna mjesta. Mladi se zapošljavaju na tom području i nemaju želje odlaska u druge sredine ili inozemstvo. Zato nam je iznimno važna brza cesta koja će povezati Zagreb s Viroviticom i ostatkom Hrvatske, Podravska brza cesta koja će nas povezati prema Osijeku, ali i bolja povezanost s Republikom Mađarskom, jer vidimo kako Mađari u planu imaju gradnju autoceste do Barcsa i Terezinog Polja. Upravo ta bolja prometna povezanost u skoroj budućnosti, uz podršku Vlade RH, virovitičko-podravskog župana Igora Androvića, dati će pozitivan impuls našem gospodarstvu i zaustaviti negativna kretanja. Osim toga punu podršku dajemo i željezničkoj povezanosti naše županije s Mađarskom, uz buduću trasu koja će ići od Virovitice preko Barcsa – zaključio je između ostalog Milan Vanđura.

Pričalo se i o novim graničnim prijelazima između Hrvatske i Mađarske, kako bi se smanjila udaljenosti koja danas postoji između njih, na području Virovitičko-podravske županije, uz onaj postojeći kod Terezinog Polja, spominjao se i budući granični prijelaz, koji bi se nalazio na području današnje Općine Sopje.

Okruglom stolu, između ostalim, nazočio je i virovitičko-podravski župan Igor Andrović, generalna konzulica RH u Republici Mađarskoj, Vesna Haluga, v.d. ravnateljica VIDRA-e Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije Željka Vuković…

Osim govora o prometnoj povezanosti, održana su i predavanja o „Mogućnosti razvoja Dravskog bazena“ koje je održao László Szászfalvi, parlamentarni mađarski zastupnik, te Snježana Brzica, zamjenica državnog tajnika Ministarstva turizma RH koja je govorila o „Turističkim aktualnostima uz hrvatsko-mađarsku granicu“. (www.vpz.hr)