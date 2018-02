Čačinci oduvijek utvrda Hrvatske demokratske zajednice u Županiji

U prepunom Domu kulture u Čačincima svečano je obilježena 28. obljetnica postojanje i rada Hrvatske demokratske zajednice. Obljetnici su nazočili dopredsjednik HDZ-a VPŽ, župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, dožupan Mario Klement, predsjednik Kluba utemeljitelja HDZ-a VPŽ Marko Teskera, dopredsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Siniša Horvat, načelnici s područja županija te mnoštvo članova i simpatizera HDZT-a diljem Županije. Svečanost je otvorio predsjednik Općinskog ogranka HDZ-a Čačinci i načelnik općine Mirko Mališ između ostalog rekavši:

-Ponosni što HDZ od stvaranja općine do danas konstantno obnaša vlast u općini, odnosno ima apsolutnu većine i u predstavničkom i u izvršnom tijelu općine. Svaki projekt koji smo zacrtali smo i odradili na dobrobit naših mještana i tako nastavljamo i dalje. Nakon dugih šest godina ignoriranja od strane nadležnih državnih institucija, napokon smo ove godine nastavili s izgradnjom sustava za odvodnju otpadnih voda u Čačincima, a tu su nam znatno pomogli naši državni dužnosnici. Projekt je završen u tri ulice, a uskoro očekujemo i završetak rekonstrukcije kolnika u tim ulicama. Tu je još niz realiziranih projekata zahvaljujući vertikali u obnašanju dužnosti od lokalne do državne razine. Zato se moram zahvaliti ministru Tolušiću, saborskom zastupniku Đakiću, županu Androviću i drugim dužnosnicima koji su nam pomogli da bi osigurali svojim sumještanima što bolje uvjete za život u našoj sredini. Općina Čačinci na čelu s HDZ-om nastoji graditi svoju budućnost u duhu bogate tradicije,a istovremeno odgovoriti svim zahtjevima modernog doba. – rekao je Mališ. Marko Teskera predsjednik Kluba utemeljitelja HDZ-a VPŽ, prisjetio se dna osnivanja HDZ-a na području županije te istaknuo kako se u Čačinci uvijek osjeti istinski hrvatskih duh te kako je ovo mjesto oduvijek bila utvrda HDZ-a na ovim prostorima. U ime nazočnih predsjednika općinskih ogranaka HDZ-a te mladeži HDZ-a VPŽ obratio se predsjednik OO HDZ Suhopolje i načelnik općine Siniša Horvat pohvalio je rad općine Čačinci te naglasio kako je posebno sretan što je i načelnik Čačinaca Mirko Mališ potekao iz Mladeži HDZ što je dokaz uz župana Androvića i mnoge druge primjere iz županije, da se HDZ okreće mladim i stručnim ljudima koji su sposobni boriti se za bolje sutra svih građana Hrvatske. Dopredsjednik HDZ-a VPŽ, župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, naglasio je kako se nikada ne smije zaboraviti da je HDZ stvorio Hrvatsku:

-Uz prije svega žrtvu i borbu hrvatskih branitelja koji su temelj stvaranja slobodne Hrvatske HDZ je bio taj koji povukao ključan potez i to nikada ne smijemo zaboraviti. Ja sam danas ponosna što sam pripadao Mladeži HDZ-a koja ide tim koracima i što i danas radi punom parom kako bi sačuvala svoju Domovinu i pomogla Hrvatima da žive što bolje i sigurnije. Sve projekte koje smo u kampanji obećavali, sve polako izvršavamo u svim segmentima od gospodarstva, poduzetništva, zdravstva, poljoprivrede, turizma i svih ostalih grana razvoja naše županije. Moram pohvaliti Mirka Mališa i njegov tim koji rade veliki posao i naravno da smo mi iz županije uvijek na raspolaganju ljudima koji imaju viziju sigurne budućnosti svojih sumještana. – rekao je Andrović.

(www.icv.hr, vg)