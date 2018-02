DVD Otrovanec ove godine slavi 88. rođendan

Dobrovoljno vatrogasno društvo Otrovanec održalo je godišnju izvještajnu skupštinu na kojoj je predsjednik društva Ivan Hanzir Ladušić podnio izvješće o proteklom radu i predložio plan rada za 2018. godinu koji je i jednoglasno prihvaćen.

DVD Otrovanec koje ove godine proslavlja svoj 88. rođendan broji 70 članova svih populacija, od one najmlađe, odnosno djece od 6 do 12 godina, do seniora, odnosno članova u poodmakloj dobi. Ovo vatrogasno društvo spada pod ingerenciju Vatrogasne zajednice općine Pitomača i u kategoriji je aktivnijih vatrogasnih društava, bilo da se radi o redovnim aktivnostima u koje spadaju natjecanja, vatrogasne vježbe i edukacije, ili sudjelovanje u intervencijama gašenja požara.

U ovom društvu posebno je razvijen natjecateljski duh, a tome u prilog govore brojne nagrade koje su osvojili, a pomladak, odnosno djeca od 6 do 12 godina vatrogasni su prvaci Virovitičko-podravske županije već dvije godine za redom.

Time se ponose svi otrovanečki vatrogasci, između njih i predsjednik DVD-a Otrovanec Ivan Hanzir Ladušić koji je podnoseći izvješće izdvojio:

– Mladež od 12 do 16 godina treća je u našoj županiji i kao takva je osigurala nastup i na ovogodišnjem državnom vatrogasnom natjecanju. Za njima ne zaostaju na stariji vatrogasci, a također su među najboljima u Općini Pitomača i Virovitičko-podravskoj županiji. Poznati smo i kao dobri organizatori vatrogasnih natjecanja. Tome u prilog govori po mnogima odlična organizacija Zimskog vatrogasnog kupa koji je krajem siječnja održan u Pitomači, a završna svečanost u prostorijama DVD Otrovanec. Prostorije DVD-a Otrovanec nalaze se u sklopu Društvenog doma, a nadaju se da će u dogledno vrijeme imati i svoj zasebni vatrogasni dom, isto tako kao i bogatiji vozni park i bolju vatrogasnu opremu. Situacija trenutno nije po tom pitanju sjajna, ali stvari se kreću prema boljem, nešto od opreme smo dobili, a suradnja s Vatrogasnom zajednicom Općine Pitomača, kao i Općinom Pitomača i načelnikom Željkom Grgačićem odlična je i vjerujem da ćemo zajednički iznaći kvalitetna rješenja.

Sve nazočne na skupštini tom prigodom u ime Općine Pitomača pozdravio je zamjenik načelnika Općine Ivan Erhatić, a u ime Županijske vatrogasne zajednice predsjednik Željko Palković. (www.icv.hr, bs)