FOTO: Igra, veselje i smijeh malih maškara u slatinskom Vatrogasnom domu

Društvo Naša djeca Slatina organiziralo je, u suradnji s Turističkom zajednicom grada Slatine, ”Male maškare”. Sve šarenilo malih maškara okupilo se u slatinskom Vatrogasnom domu gdje je za njih, njihove roditelje, bake, djedove… bio organiziran pravi mali bal pod maskama.

Odmah, na prvi pogled, vidjelo se da su si roditelji dali puno truda u izradi i maskiranju svoje dječice, a što nije prepoznao slatinski gradonačelnik Denis Ostrošić, jer, kako to priliči, nije došao malim maškarama simbolično predati ključ Grada, makar samo nekoliko sati na čuvanje. Također, iz Turističke zajednice grada Slatine nitko nije posjetio ovu malu maškaradu, iako su bili suorganizatori, valjda misleći da su s nekoliko krafni obavili svoju dužnost. No, sve to nije umanjilo veselje maskirane dječice koja su s veseljem igrala igre koje im je priredilo Društvo Naša djeca, članice i predsjednica Snježana Pačarić.

– Drage Male maškarice, a i roditelji! Uistinu ste zablistali! Bili ste prekrasni, lijepi, posebni i veseli!

Hvala svima na dolasku i sudjelovanju, i dječici i roditeljima, Turističkoj zajednici na krafnama, članicama DND-a na pomoći, medijima na praćenju i svima koji su pridonijeli da ovaj veseli zamaskirani sat bude tako čaroban i luckast – riječi su predsjednice DND-a Slatina. (www.icv.hr, df)