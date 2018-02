FOTO: Koncert “Ljubav uz Slavis” i goste iz Pitomače “The Fusion”

Povodom Valentinova sinoć je u velikoj kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta Slatina održan koncert ”Ljubav uz Slavis”. Na koncertu su nastupili Mješoviti glazbeni sastav Slavis iz Slatine i Vokalno-instrumentalni sastav The Fusion iz Pitomače.

Prvi su na binu izišli pjevači i pjevačice Slavisa, te se predstavili sa repertoarom stranih pjesama Can’t falling in love, You raise me up, Love me tender i Stayin’ alive. Poslije Slavisa nastupio je The Fusion čiji vokalni dio sastava čine četiri osobe ljepšeg spola Željka Bačić, Darija Kopričanec, Tatjana Ospet i Iva Brusač, te su izvele nekoliko domaćih uspješnica Prokleta nadjelja, Kad nekog voliš, mix pjesama Rock me baby, Stojim na kantunu i Ja sam za bles, a za kraj su otpjevale pjesmu Jedina i pokupile veliki aplauz slatinske publike. Treći, i posljednji, dio programa bio je ponovo namijenjen Slavisu s pjesmama Hello, We well rock you, Don’t stop me now i Crasy little thing called love.

Prije samog početka koncerta prisutnima se obratila Dubravka Pejić, predsjednica Gradskog pjevačkog društva Zrinski pod kojim, kao ogranak, nastupa Slavis koji je nastao u siječnju 2016. godine, zaželjevši im ugodnu zabavu. (www.icv.hr, Dragutin Fišli)