FOTO: Prekrasni zimski krajolik na Jankovcu gdje je palo više od pola metra snijega

Sibirska zračna masa tijekom nedjelje je zahvatila i područje VPŽ. Jutarnje temperature zraka tijekom današnjeg dana već su se u višim predjelima županije spuštale ispod ledenih -10°C. Temperatura zraka tijekom dana se nije dizala iznad -9°C uz sjeveroistočni vjetar koji je puhao brzinom 5m/s. Osjet neugode (indeks hlađenja) iznosio je -16.2°C. Snježni pokrivač na Jankovcu veći je od pola metra. Mi smo izmjerili 54 cm. Slap Skakavac polako se počeo zaleđivati. To jest oko 70% slapa je zaleđeno.

Do četvrtka očekujemo nastavak osjetno hladnijeg vremenskog perioda ili vrhunac ovogodišnje hladnoće. Tijekom ponedjeljka i utorka očekujemo novi snijeg i snježni pokrivač uglavnom <10 cm. Na Papuku te na području južnog i istočnog dijela županije >10 cm. Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu sumaglicu ili maglu. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -20°C do -8°C. Najviše dnevne od -10°C do -5°C. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Od četvrtka očekujemo južinu i porast temperature zraka.

Više o izraženijem zatopljenju koje očekujemo u dane vikenda tijekom utorka na ICV-u i Županijskom radiju Virovitici. (www.icv.hr, Kristijan Paljar)