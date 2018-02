FOTO: Rendžeri Parka prirode Papuk “prošetali” do snijegom prekrivenog Jankovca

Ako u utorak želite do Jankovca ili pak ”malo višlje”, do Crnog vrha ili Ivačke glave, bolje da odgodite tu avanturu jer su velike šanse da ćete upoznati nasmiješena lica pripadnika HGSS-a. Naime, rendžeri Parka prirode Papuk pješice su se uspjeli probiti do Jankovca. No bila je to mukotrpna zadaća, jer je snijeg na pojedinim dionicama dosegao visinu od 120 centimetara, a i dalje nesmiljeno pada, a i znakovi na cesti uskoro će postati ”nevidljivi”. Ako ovako nastavi bit ćemo blizu do ”delničkih metar i pol”. (www.vpz.hr, Fotografije: Facebook Park prirode Papuk)