„Glasnici istine“ ultramaratonom „Od Velikog do Malog Vukovara“ spajaju Vukovar i Sunju

Udruga maratonaca Glasnici istine, od 23. do 25. ožujka trčat će štafetni ultramaraton pod nazivom „Od Velikog do Malog Vukovara“. Glasnici istine tako će simbolično spojiti Vukovar i Sunju, dva herojska mjesta koja su do temelja uništena u Domovinskom ratu. Punu potporu ovom projektu i utrci koja će biti dugačka 330 kilometara, kojoj će start biti ispred Križa na ušću Vuke u Dunav, a cilj u Sunji, dao je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Na sastanku sa županom i njegovim zamjenikom, Darkom Žužakom, bili su u ime organizatora: Pavo Tutenov (predsjednik Udruge maratonaca VPŽ „Glasnici istine“), Miroslav Milovuković (predsjednik Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a VPŽ), Igor Vuković (predsjednik Udruge maratonaca Sisačko-moslavačke županije „Heroji ne umiru“), Mario Kovač (član Udruge „Glasnici istine“), Mato Bubaš (predsjednik ZU HVIDR-a VPŽ), Mirko Poljanac (predsjednik HVIDR-e grada Virovitice), Tomislav Gal (rekreativci grada Našica).

Organizatori ultramaratona su: Udruga maratonaca Virovitičko-podravske županije „Glasnici istine“, Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a VPŽ, Extreme team Baraberi Belišće, Udruga maratonaca Sisačko-moslavačke županije „Heroji ne umiru“, rekreativci grada Našica predvođeni Tomislavom Galom na čiju je inicijativu i pokrenuta organizacija ovog ultramaratona. Uz Virovitičko-podravsku županiju, podršku ovom događaju dali su i Grad Vukovar i Općina Sunja. (www.vpz.hr)