Grafiti Becker tvrtka je koja nudi kompletna rješenja, od ideje do realizacije

Oslikavanje vozila, tisak i izrada promotivnih artikala ono je čime se bavi obiteljska tvrtka Grafiti Becker d.o.o. Na tržištu postoje već 22 godine, a u sklopu svog širokog asortimana nude izradu tiskanica, vizitki, novina, brošura, letaka, zatim oslikavanje vozila i promotivnih materijala kao što su olovke, upaljači, privjesci, USB stickovi, vezice… Posao su započeli majka i sin, Marija i Igor Tomljanović, a nakon majčina odlaska u mirovinu posao je preuzeo sin. Nakon 20 godina snalaženja s prostorom tvrtka je preseljena u virovitičku Poduzetničku zonu.

– Ovdje je sada sve posloženo i potpuno drugačije u odnosu na ono kako smo prije radili – kaže direktor Igor Tomljanović, ističući kako je sada sve puno lakše, preglednije i funkcionalnije. Naime, radi se o relativno mladoj tvrtki kada su u pitanju zaposleni, njih 23 s tendencijom do 30, koja ima velik potencijal i svjetlu budućnost.

– S 43 godine najstariji sam u tvrtki. Sve su to mladi ljudi od 25 do 35 godina. Tvrtka ima potencijal, trebamo samo sve dobro posložiti, raditi i imati konkurentne proizvode – rekao je Igor T.

KONKURENTNI NA TRŽIŠTU

No, što je to što ovu tvrtku čini posebnom i konkurentnom na tržištu? – Prije svega mi ljudima nudimo kompletno rješenje, od ideje do realizacije. Mislim da smo u trendu i da ljudima možemo ponuditi bilo koji tiskarski segment koji će pridonijeti njihovoj boljoj prodaji ili prezentaciji njihove tvrtke – objasnio je direktor, ističući pritom i dobar omjer cijene i kvalitete usluge. Upravo za te kvalitete, kako kaže direktor Grafita Becker, najvažniji su ljudi koji imaju volju i vjeru u ono što rade.

– Kao vlasnik ovdje sam samo kao netko tko koordinira posao. Najbitnije mi je da su ljudi inovativni, da na neki način rade u svom životnom pozivu, da imaju stalnu želju za dokazivanjem te rade sve bolje i bolje – rekao je I. Tomljanović.

Tvrtka ima i jedan problem – kako doći do kvalitetnih kadrova, no direktor Tomljanović poručuje: „Budi dobar u svom poslu i uspjet ćeš!“ (promo)