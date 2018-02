Igor Stojić i Vendi Vujnović istrčali prvi orahovački zimski ultra maraton dug 45 kilometara

Malo je ljudi danas koji imaju veliko sportsko i domoljubno srce koja zna prepoznati i voljeti svoje ma koliko to zahtijevalo žrtve. Ova je priča primjer mnogima koji je samo riječima kunu da vole svoje, sipaju nekakve parole i slogane, a kada treba zasukati rukave nema ih nigdje. Orahovački dvojac bivših sportaša, nekadašnji rukometaš, danas trekking trkač Igor Stojić (42) te rukometaš i tenisač Vendi Vujnović (32) napravili su jedinstveni sportski podvig, nešto što još niti jedan Orahovčanin u povijesti nije napravio. Naime, ovaj dvojac je istrčao 45 kilometara u komadu, kroz sva orahovačka prigradska naselja i sam Grad po hladnoći i snijegu, a sve u cilju kako bi spojili Orahovicu, promovirali ju te promicali sport i zdravi život, a sve na kraju posvetili svim poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, posebno onim vukovarskim:

– Dugo već razmišljam o jednoj takvoj vrsti trčanja. Pala mi je na pamet ideja da spojimo ono što uz obitelj najviše volimo, sport, svoj grad i Domovinu. Pitao sam rođaka Vendija s kojim ponekad trčim, prije mjesec dana, je li za akciju, a on je odmah prihvatio i tako je počelo. Skicirao sam rutu kojom ćemo proći i to se i ostvarilo. Krenuli smo iz središta Orahovice pa kroz Donju i Gornju Pištanu do Kokočaka, pa potom nazad iz Gornje Pištane preko šume do orahovačkog Jezera, zatim u Duzluk, Šumeđe, Crkvare, Novu i potom Staru Jošavu da bi preko njiva iz Stare Jošave došli u Magadinovac. Zatim smo se uputili u Karlovac feričanački pa u Dolce da bi preko Dolaca stigli u Dugu Među koja nije dio Orahovice, ali je poslužila za prijelaz prema Bjeljevini orahovačkoj. Iz Bjeljevine smo krenuli ponovno prema Orahovici i cilj je bio na istom mjestu gdje smo krenuli, ispod gradskog sata u središtu Orahovice. Prešli smo ukupno 45 kilometara za 5 sati kroz koje je bilo raznih situacija i prepreka, a posebno nas je kočio snijeg koji je neumorno padao, ali ništa nas nije moglo spriječiti i zaustaviti. – priča Igor Stojić.

Kako je i rekao Stojić bilo je raznih prepreka, a jednu je posebno upamtio Vendi Vujnović:

– Kada smo iz Duge Međe preko polja krenuli prema Bjeljevini došli smo do rijeke Vučice koja tu ima širinu korita dva metra. Nismo imali drugačiji način prolaska nego preko rijeke, a budući da je korito široko, preskakati nismo mogli pa nam je preostalo izuti se bosi i prijeći rijeku. Morali smo bosi jer bi nam se tenisice smočile i teško bi bilo dalje. Prehodali smo rijeku Vučicu, obuli se i nastavili dalje. Cijela priča je sjajno iskustvo koje nikada neću zaboraviti. – kaže Vendi.

Idejni začetnik cijele priče Igor Stojić ne misli na ovome stati:

– Želja mi je da ovim trčanjem ponukao više sudionika, posebno mladih da se idući put uključe i da vide koliko je sport prelijep, a trčanje zdravo. Volio bih da ovo postane tradicija s velikim brojem sudionika jer Orahovica uz jedinstvene ljepote ima sjajne terene za ovakav vid trčanja, spoj cestovnog i krosa trčanja kakav smo mi imali. – zaključio je Stojić.

Ovaj neustrašivi dvojac u početku su htjeli cijelu priču odraditi bez puno pompe, no kada je sve bilo pred realizacijom, odlučili su se obratiti javnosti samo i isključivo zbog prenošenja poruke sporta, zdravlja i domoljublja. Kapa do poda dečki i kamo sreće da je u našoj prelijepoj Domovini više takvih.