IVA GROS IZ SUHOPOLJA ROĐENA JE S TEŠKOM SRČANOM MANOM: Upoznajte osmogodišnju Ivu i njeno hrabro srce

– Bok, ja sam Iva Gros, imam osam godina i idem u drugi razred Osnovne škole Suhopolje. U školi imam jako puno prijatelja, a učiteljica Dragica Silović je pravi anđeo. Ona zna da imam problema sa srcem i da se ne smijem puno naprezati pa ima razumijevanja kod tjelesnog na otvorenom. Ne ocijeni me tada kao drugu djecu. I moji prijatelji znaju za moje srce. Pomažu mi kad sam bolesna i ne mogu na nastavu. Iako ne mogu brzo trčati niti se kupati u bazenu, mogu crtati, pričati, pjevati i to radim sa svojim najboljim prijateljicama Lorenom, Katarinom i Tinom. Tea i Nicole su u Švedskoj, pa dođu na ljeto i onda se i s njima rado igram – vedrim i otvorenim pristupom ovako govori naša mala sugovornica Iva iz Suhopolja.

KOMPLICIRANA SRČANA MANA

Mala lavica Iva je dijete rođeno s kompliciranom srčanom manom, tetralogijom fallot.

– Laički rečeno, rođena je bez srčanog zida. Vena i arterija su joj išle u krivom smjeru i miješale su joj se dvije vrste krvi. Zbog visokog tlaka raspucavali su joj se srca i pluća te je bila životno ugrožena – sjeća se majka Irena najtežih dana u obitelji.

Iva je rođena iz uredne trudnoće, carskim rezom. Između nje i starijeg brata Filipa sedam je godina razlike. Samo nekoliko sati nakon poroda u virovitičkoj bolnici malena Iva je već bila na putu prema KBC Rebro gdje se nalazi Centar pedijatrijske kardiologije. Ondje su je liječnici i medicinsko osoblje, uz majku Irenu, budno pratili svakoga trena kako bi ojačala za iznimno zahtjevnu operaciju.

– Imala je samo mjesec dana i četiri kilograma kada joj je stručni tim liječnika, u operaciji koja je trajala osam i pol sati, napravio kompletnu korekciju srca. Bila je tada najmlađa beba kojoj je napravljena tako zahtjevna operacija u Hrvatskoj. Gotovo dva sata bila je na izvantjelesnom krvotoku – sjeća se Irena Gros operacije koja je Ivi spasila život.

Do operacije Irena je svakog trena dijelila borbu za život svoje male lavice.

– Primala je devet vrsta lijekova. Nije mogla napredovati, nije mogla jesti, a trebala je imati barem 5 kilograma da bi joj kroz jednjak liječnici mogli snimiti srce i pluća. Davala sam joj doslovno na kapaljku formulu, kap po kap, tijekom 20 sati u danu, samo da stignemo do tih pet kilograma. Na kraju je morala na operaciju i ranije. Kardiokirurzi dr. Dražen Belina i dr. Dalibor Šarić koji su je vodili od početka, zajedno s cijelim timom, spasili su je – kaže mama Irena pokazujući fotografije krhke Ive dok je bila novorođenče.

UŽIVA U ŽIVOTU

Nakon te operacije Iva je dobro. Danas je vedra, radoznala i pametna djevojčica koja uživa u životu.

– Redovno idemo na kontrolu, hvala svim liječnicima i medicinskim sestrama na ogromnom razumijevanju i potpori. Vjerojatno će kasnije morati na još jednu operaciju, srčanih zalizaka, ali sve ostalo je pravo čudo i presretni smo – kaže Irena.

Iva uživa u školskim zadacima, niže petice, igra se s vršnjacima i svojim ljubimcem, psom Benom. U odnosu na prijatelje, češće izbiva iz škole jer je zbog slabog imuniteta podložnija bolestima te mora izbjegavati napore, no samo to je razlikuje od drugih živahnih osmogodišnjaka.

Obitelj Gros je jedna od 10.000 hrvatskih obitelji koje imaju člana sa srčanim bolestima. Više od milijun djece godišnje u svijetu rodi se s prirođenom srčanom manom, a svoj prvi rođendan ne doživi čak 100.000 djece. Tisuću njih, pokazuju statistike, umire prije odrasle dobi. Za svaku obitelj priča poput Ivine zaista je sretna. Irena i Iva članice su poznate humanitarne udruge „Veliko srce malom srcu“ koja okuplja liječnike, zdravstveno osoblje i roditelje djece s prirođenim srčanim greškama i drugim srčanim bolestima.

NOVI AVD UREĐAJ

Želja im je osnovati podružnicu udruge na području Virovitičko-podravske županije kako bi i drugi roditelji djece sa srčanim manama i bolestima imali veliku potporu i olakšali si svakodnevnicu.

– Za sada znamo za sedmero djece koja se liječe na KBC-u Rebro i s roditeljima smo neprestano u kontaktu. Voljeli bismo da nam se jave i drugi roditelji s našeg područja koji možda još nisu čuli za udrugu, mi smo ovdje za njih i jedna smo velika obitelj – kaže Irena te dodaje da specifična životna situacija u kojoj se nađu roditelji oboljele djece već u bolnici stvara prijateljstva za cijeli život. Udruga ima i posebnu misiju ove godine – prikupiti dovoljno novca za kupnju AVD-a.

Veliko srce malom srcu Automatski vanjski defibrilator – aparat je koji pomaže kod liječenja srčanih bolesnika, a uvelike je potreban i humanitarnoj udruzi Veliko srce malom srcu u Virovitici. Donacije za aparat skupljat će i na sajmu Viroexpo. Udruga Veliko srce malom srcu Posted by Plava televizija on 21. veljače 2018

– Riječ je o uređaju koji doslovno spašava živote, a osobama koje boluju od srčane greške je neprocjenjiv. AVD je mobilni vanjski automatski defibrilator, uređaj koji obavlja analizu srčanog ritma, daje upute spašavatelju te je automatski povezan s dispečerom u stanici hitne medicinske pomoći. U slučaju da dijete ili odrasla osoba padne u nesvijest, taj će uređaj, već na ulici, sam procijeniti kakav je srčani ritam i ako treba, pustiti srčani impuls i sam započeti reanimaciju dok ne stignu liječnici. U većim gradovima kod nas ih već ima na ulicama, no u našoj županiji ima samo jedan i to na hitnoj – kaže Irena. Jedan uređaj obećala je kupiti Virovitičko-podravska županija i postaviti ga u virovitičku Visoku školu – kaže Irena G.

Udruga se na sajmu Viroexpo nada sakupiti dovoljno novca za barem još jedan, koji će također biti postavljen u blizini djece i mladih, a kojima može spasiti život.

– Riječ je o uređaju čija je cijena oko 25 tisuća kuna, no ako ga kupujemo putem udruge, onda je i jeftiniji, do 20 tisuća kuna. Danas je to nekome za jedno veće slavlje, a oboljelima neprocjenjiva pomoć – kaže Irena. (www.icv.hr, mlo)