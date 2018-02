IZ VIROVITIČKOG LISTA: Novi tattoo majstor Miodrag Cindrić šank zamijenio tattoo mašinicom

Iglicom i bojom oslikava važne poruke na koži – od malteških križeva do srca na intimnim područjima

Prošlog tjedna u Virovitici je otvoren novi tattoo studio. Njegov vlasnik je mladi tattoo majstor Miodrag Cindrić (30), koji je unatrag pet godina radio kao sezonac na moru, odnosno konobar-šanker i koktel majstor, a sve zarađeno odlučio je uložiti u studio. Tetoviranjem se bavi već osam godina, samouk je i ne broji koliko ima tetovaža na sebi.

– Već dugo se bavim ovime. Počeo sam s ručno rađenom mašinicom, a kada sam se odselio u Zagreb, kupio sam prvu profesionalnu opremu – rekao nam je Miodrag, koji je većinu svojih tetovaža sam izradio. – Gotovo sve tetovaže koje imam mojih su ruku djelo. Učio sam na sebi, iako si sam nikada ne možeš napraviti tetovažu kao što bi to napravio drugi majstor – kaže Miodrag, dodajući da mu je zvijezde koje ima na ramenima radila kolegica, a one imaju i posebno značenje.

Ovaj tattoo majstor do sada je napravio više od 200 tetovaža.

IME SUPRUGE NA RAMENU

Bilo je tu malih, velikih, zahtjevnih i manje zahtjevnih, ali i onih na intimnom području.

– Jednoj kolegici sam tetovirao srce na intimnom području – prisjetio se Miodrag, ističući da „kada se baviš ovakvim poslom, na takve stvari gledaš drugačije“. Njegova profesionalnost ogleda se u dobrom poslu na samom početku rada pa mu mušterije samo pristižu. Jednog ljubitelja tetovaža i sami smo zatekli kod njega te saznali zašto je odabrao baš ovog majstora. – Oduvijek sam htio da me Miodrag tetovira. Znamo se još iz školskih dana i samo sam čekao da otvori studio – rekao nam je Mišel Bosanac, koji je na rame istetovirao ime svoje supruge. Naravno da na tome neće stati jer, kako kažu, tko jednom proba, teško može stati. Zadovoljstvo je bilo očigledno, a potvrda je stigla i nakon nekoliko dana kada je i njegova supruga došla na tetoviranje.

TETOVAŽE SVE VIŠE „IN“

– Zadovoljan sam kako mi je krenuo posao. Nadam se da će zaživjeti, a da bih uspio i bio što bolji, radit ću što više na sebi, ići na konvencije i usavršavanja – kaže Miodrag, objašnjavajući da putem konvencija više ljudi čuje za njega, stvara svoje prepoznatljivo ime te mu osim kvalitete podiže i cijenu rada. No, tetovaže u Hrvatskoj postaju sve veći trend te se nada da će uspjeti u tom poslu.

– Kod nas je taj trend tek u razvitku i još uvijek ljudi tetovaže povezuju s nečim lošim. U drugim državama je to normalno i tattoo majstori dobro žive od tog zanata – zaključio je Miodrag C.

Umjetnička tetovaža na cijelim leđima – čak 16 tisuća kuna

Cijene tetovaža kreću se od 200 kuna pa nadalje, no ako hoćete umjetnički izražaj na cijelim leđima, to će olakšati vaš džep za čak 16 tisuća kuna. – Cijena tetovaže ovisi o tome koliko se boje koristi, je li to prepravak stare tetovaže, ima li puno sjenčanja, koliko je komplicirana te koliko igala i nastavaka se koristi za njezinu izradu – otkrio nam je virovitički majstor, kojemu je najskuplja tetovaža bila ona od 3500 kuna. Najzahtjevnija je ipak maori tetovaža, koju je radio deset sati u komadu. Radi sve stilove, a najčešće je tetovirao imena. Kao najoriginalniju tetovažu izdvojio je malteški križ koji je radio na nozi, odnosno na vanjskoj strani koljena, a pravi oblik dobije tek kada je noga savinuta.

(www.icv.hr, Ž. Đaković)