IZ VIROVITIČKOG LISTA: Po vozački u Viroviticu – sve tri autoškole zadržat će prošlogodišnje cijene

Od nove godine došlo je do promjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama koji ukida minimalnu cijenu nastavnog sata, što omogućuje autoškolama da same formiraju cjenik svojih usluga. Iako se očekivalo pojeftinjenje, većina autoškola u Hrvatskoj povećala je cijene. No, virovitičke autoškole nisu se odlučile za taj potez, cijene njihovih usluga ostale su iste kao i prošle godine.

USUSRET KUĆNOM BUŽETU

– Nećemo mijenjati cijene dok ne vidimo kako će se odvijati stvari na tržištu – rekao je Robert Valenteković, stručni voditelj i tajnik Autokluba Virovitica, ističući kako je dosadašnja minimalna cijena bila dovoljna za pokrivanje troškova autoškole.

– Svakim danom troškovi života rastu, a cijena se nije mijenjala od 2011. godine tako da postoji realna potreba za njenim povećanjem, no s obzirom na gospodarsku situaciju, ostat ćemo pri istoj cijeni – dodao je Robert V.

I u Autoškoli Karas cijene ostaju iste.

– Nema ekonomske opravdanosti da se ta cijena spušta, a ne znam ima li smisla povećati je s obzirom na ekonomsku moć građana – kaže Ivan Karas, stručni voditelj Autoškole Karas. Kako kaže, troškovi autoškola su veliki, a čine ih plaće instruktora i djelatnika, troškovi nabave i održavanja vozila, gorivo, režije i brojni drugi izdaci.

Isto smatraju i u Autoškoli Artis.

– Zadnja promjena minimalne cijene nastavnog sata primjenjuje se od 2011. godine i po toj cijeni Artis obučava kandidate B kategorije i sada – rekao je Franjo Dvojak, stručni voditelj autoškole, dodajući da rade punim kapacitetom i u tim uvjetima nemaju potrebe za korekcijom cijene za B kategoriju. Dakle, cijena vozačke dozvole B kategorije u Virovitici će ostati ista. Tako ćete za predavanja i sate vožnje u autoškoli, zajedno s dodatnim troškovima, liječničkim pregledom, predavanjima iz prve pomoći te sva tri ispita izdvojiti oko 7300 kuna, i to ukoliko položite od prve.

NE BOJE SE KONKURENCIJE

Osim Pravilnika o minimalnim cijenama nastavnog sata ukinut je i Pravilnik o mreži autoškola, što znači da broj autoškola koje se mogu otvoriti na nekom području više nije ograničen. No, voditelji autoškola u Virovitici ne boje se nove konkurencije.

– Teško da će netko toliko riskirati. Ulaganja su velika: poligon, kadrovi, vozila, a i tržište od oko 500 kandidata godišnje zadovoljavaju već postojeće autoškole – objašnjava I. Karas. Isto nam govori i F. Dvojak, koji smatra da su sadašnje cijene na granici rentabilnosti, pa bi svako novo otvaranje autoškola bio „izlet u promašenu investiciju“.

(www.icv.hr, M. Lukačić, Ž. Đaković; Foto: M. Rođak)