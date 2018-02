IZ VIROVITIČKOG LISTA – ŠTO ĆE SVE BITI U NOVOM GRADSKOM PARKU: Most mladenaca, fontana na kojoj se gledaju filmovi i ‘špica’ ispred Gimnazije

O tome da se Gradski park i Dvorac Pejačević u Virovitici uređuju, znaju i doslovno vide već i ptice na grani, no kako će točno izgledati potpuno obnovljeni centar grada, prvi put vam donosi Virovitički list. Zavirili smo detaljnije u Integrirani razvojni projekt „5 do 12 za Dvorac“, vrijedan 81.439.871 kunu, od kojih 66.659.100 kuna sufinancira Europska unija i donosimo vam dosad nepoznate detalje u kojima će moći uživati Virovitičani i svi posjetitelji u budućnosti.

JEDAN MOST, JEDNA PRIČA

Javnosti je poznato da Virovitica dobiva nove drvene mostove u parku, no koliko je poznato da svaki od njih ima svoju priču, povezanu s našim gradom? Posjetitelji će moći uživati u mostu ljubavi ili mostu mladenaca, sa staklenom ogradom, na kojemu će, primjerice, nakon vjenčanja moći snimiti fotografiju za pamćenje. To je most koji će biti izgrađen u parku prema župnoj crkvi sv. Roka.

Na mostu prema Robnoj kući prolaznici će imati prilike proći kroz tzv. portal, drveni most koji oblikom podsjeća na vrata i simbolično spaja staru i novu Viroviticu. Park dobiva i glazbeni most, koji će biti izgrađen prema Katoličkoj klasičnoj gimnaziji, a gdje će u budućnosti biti Glazbena škola. Zahvaljujući posebnom dizajnu mosta, prolaznici će hodanjem stvarati zvukove. Most zrcala, u kombinaciji stakla i drveta, koji će biti izgrađen na potezu prema Mr. Jacku, omogućit će posjetiteljima zabavu uz posebnu percepciju ogledalima. Gimnazijski most će imati pak velike klupe za sjedenje i na njemu se očekuje mnoštvo prolaznika i onih koji žele uživati na otvorenom.

– Cijela priča oko dvorca i parka je zaokružena. Svaki detalj ima smisao, svaka biljka i sadržaj pomno su odabrani. Cilj nam je od ove lokacije napraviti pravi turistički proizvod, dohodovan i zanimljiv, koji će privlačiti ljude u Viroviticu – kaže voditeljica projekta Đurđica Aragović.

ZA SVE GENERACIJE

Cijeli novi park bit će pun drvoreda, grmlja, ukrasnog raslinja. Bit će posađeno 131 novo stablo, od kojih su crveni kesten, smreka, brijest, lipa i močvarni čempres samo neke od čak 30 vrsta drveća koja će posjetiteljima nuditi hlad. Drveća koja će biti posađena već su formirana, određene visine i širine pa će se pravi dojam mladog parka steći već prvog dana sadnje. Ljubitelji ekologije radovat će se činjenici da će područje parka i perivoja krasiti i 20 vrsta grmlja, raspoređenih duž parka i šetališta te oko dvorca. Prostor ispred Gimnazije postat će nova gradska ‘špica’, na kojoj će se ubuduće održavati sve gradske manifestacije. Ondje će biti prostor za kućice ugostitelja, programe udruga i klubova, mlade. U parku će uživati i najmlađi s roditeljima, na novim i modernim igralištima. Ljubitelji kulture moći će uživati u čak tri arheološka nalazišta u parku-sjeveroistočnoj kuli, zapadnom ulazu u utvrdu i jugoistočnom bedemu utvrde.

DVA NOVA DETALJA – FONTANA I KLIZALIŠTE

Još su dva detalja javnosti do sada bila nepoznata, a zasigurno će biti atrakcija. Virovitica dobiva i rijetku fontanu pozamašnih dimenzija, 30 x 10 metara, a koja će imati različitu svrhu. Osim svjetlosnih imat će mogućnost i glazbenih efekata, a na njoj će se, kaže Đ. Aragović, na tzv. vodenom zidu moći gledati i – filmovi.

– Što se tiče fontane, trenutno smo u postupku javne nabave koji je pred završetkom. Raduje me što ima mnogo zainteresiranih za ovaj projekt. Budući da je riječ o investiciji od oko 4 milijuna kuna, fontanu ove vrste možemo si priuštiti samo uz pomoć Europske unije, koja u projektu sudjeluje s 85 posto – kaže Đ. Aragović.

Drugo iznenađenje je klizalište, koje bi svoje mjesto trebalo imati iza zgrade Državnog arhiva.

– Klizalište je potpuno novi projekt koji planiramo prijaviti s mađarskim partnerima – kaže Đ. Aragović. (www.icv.hr, mlo)