IZ VIROVITIČKOG LISTA: “VIROVITIČANKA DANIELA: Zašto sam branila Ivu Alilović”

Iva je više od lijepog lica – ona je osoba toplog srca, divna majka i dobročiniteljica

Kada su se prošlog tjedna uzburkali duhovi na društvenim mrežama zbog komentara Ive Alilović, supruge rukometnog reprezentativca Mirka Alilovića, jedan je komentar posebno zainteresirao medije. Bila je to poruka virovitičke blogerice Daniele Weiss Bešić, koja je u postu na svom profilu na jednoj društvenoj mreži napisala kako su Iva i suprug “puno više od onog što drugi o njima misle”.

HUMANITARKA, A NE SPONZORUŠA

Konkretno, Daniela W. B., koja je suprugu hrvatskog reprezentativca upoznala kroz humanitarni rad i s njom se na taj način zbližila, objasnila je kako je Iva spremno odgovorila na pomoć obiteljima u nevolji i odmah “kupila odjeću, čizmice i nekolicinu novih predivnih stvari” te da je osoba velikog srca koja je uvijek spremna pomoći drugima.

– Na neki način su me zaboljeli zli komentari upućeni na račun lijepe Ive. Možda nisu ni svjesni da blate sliku osobe koju mediji u danom trenutku prezentiraju, a ta je slika često kriva, plitka i previše površna – kaže nam Daniela nakon što su njen komentar u kojem „brani“ Ivin istup na društvenim mrežama prenijeli brojni popularni mediji u Hrvatskoj.

– Radi se i o nekim općenitim predrasudama koje hranimo; na primjer, Iva je lijepa i zgodna žena, udana za javnu ličnost. No većina komentara bila je usmjerena, nažalost, samo na njezin izgled koji se automatski javno povezivao sa epitetima sponzoruše, stereotipom ‘lijepe, plitke i glupe žene’ i slično – kaže nam Daniela te ističe kako je osjetila potrebu ljudima ispričati drugu stranu priče o Alilovićima, kakvima ih ona poznaje.

DRUGA STRANA PRIČE

– Znam da se Iva za Mirka udala iz čiste ljubavi, prije toga uvijek je imala podršku svojih roditelja i ništa joj nije nedostajalo u životu pa su optužbe o sponzorstvu jako ružne. Iva je osoba koja će srcem braniti sve one koje voli i zato je tako emotivno reagirala na sve medijske natpise o njoj i Mirku. Poznajem je kao divnu i brižnu majku i suprugu, ona je odana prijateljica, žena velikog srca koja brine za ‘malog čovjeka’. Vidim je kao obrazovanu, intuitivnu, toplu, spontanu i autentičnu osobu, a upravo to sam željela da i drugi vide – rekla nam je o Ivi Alilović Virovitičanka Daniela, koja smatra kako je atraktivnoj supruzi rukometaša dobar izgled samo plus, iako upravo zbog njega često dobiva negativne i zle komentare.

Kada je objavljen njen post, našlo se ponešto komentara i ispod njega. No, bilo je tu i pohvala, kao i činjenica da su ljudi željeli pročitati nešto lijepo o drugome, a ne samo kritiku, kaže nam naša sugovornica, aktivna blogerica Daniela.

IVA ALILOVIĆ: Daniela, koju sam vidjela samo jednom uživo, bila nam je veća podrška nego neki stari prijatelji

O tome kako je biti javna ličnost, pod povećalom javnosti i kako svaki natpis ima utjecaj na njihov život, povjerila nam je Iva Alilović, supruga reprezentativca Mirka. Njen provokativan komentar na društvenim mrežama potaknuo je pravu medijsku hajku, a Danielin post, u kojem je pritom nitko nije nazvao ružnim imenom, djelovao je na nju kao melem na ranu, rekla nam je Iva Alilović.

– Danielu sam u životu vidjela samo jednom uživo, a preko društvenih mreža znamo se puno duže, kroz humanitarne akcije. U vrijeme kada su mediji umjesto podrške i pozitive Mirku i cijeloj reprezentaciji unosili nemir, stres i negativu, Daniela je stala i dala nam podršku. I to me šokiralo – da se netko usudio stati na našu stranu i u našu obranu. Mnogi od mojih bližih prijatelja nisu mi se niti javili, a Daniela mi je, koju sam, ponavljam, samo jednom uživo vidjela, bila kao melem za ranu u tim trenutcima koji su za cijelu našu obitelj bili jako teški – kaže Iva Alilović, te ističe kako su takvi ljudi pravi prijatelji i da se raduje što će i ubuduće imati prilike raditi na istinski vrijednim projektima – pomoći drugima.

– Usrećuje me vidjeti kada su ljudi kojima pomognemo sretni, to je i smisao naše vjere. Taj plemeniti cilj povezao je i sve nas pa stoga zahvaljujem svima koji sudjeluju u takvim akcijama pomoći – kaže Iva Alilović o inicijativi koja je spojila virovitičku blogericu Danielu i obitelj hrvatskog rukometnog reprezentativca.

(www.icv.hr, mlo)