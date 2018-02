IZNENAĐENJE ŽIVOTA: Lauru iz Virovitice u sobi dočekala Mia Dimšić…

„Život nije siv“ stihovi su s kojima je Mia Dimšić 25. siječnja dočekala 13-godišnju Lauru Crvenka iz Virovitice u njezinoj sobi. Radi se o prilogu IN Magazina u kojemu je Mia Dimšić sa svojom gitarom i Daliborom Petkom iznenadila, hrabru djevojčicu o kojoj smo pisali u našem listu prošle godine. Naime, Lauri je dijagnosticiran dijabetes s četiri godine, a s nama je podijelila svoje iskustvo i borbu s jednom od najproširenijih bolesti današnjice. Slatka tinejdžerica, osim zanimljivosti koje vole mladi njezinih godina, izrazito obožava pjevačicu Miju Dimšić. To zna i Laurina prijateljica Valentina koja je Petku napisala pismo i zamolila ga da priredi Lauri iznenađenje. Toga dana Mija je Lauru po povratku iz škole čekala u njezinoj sobi. Kada je ušla čekao ju je prizor iz snova, Mija kako svira i pjeva u njezinoj sobi. Vriska i neizmjerno veselje bila je Laurina reakcija na njezinog idola, a nakon što je uzela zraka zajedno su pjevale Mijin hit „Život nije siv“. Koliko je bila velika želja ove vesele i prekrasne tinejdžerice govori i sama činjenica da ju je stavila ispred one za ozdravljenjem. Bilo je ovo novo iskustvo i za Miju. Popularna mlada pjevačica nije ostala ravnodušna te joj je glas zadrhtao kada su se susrele, a kako je rekla, Laura ju podsjeća na nju u tim godinama.

(www.icv.hr, žđ; dnevnik.hr)