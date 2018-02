LJUBICA I IVAN PLEŠA IZ ČEMERNICE PROSLAVILI “ZLATNI PIR”: Ponovili jedno drugom „uzimam“ i nakon sretnih pola stoljeća zajedništva

Tog 17. veljače 1968. godine bio je tmuran i hladan dan, nimalo poseban. No, oko 16 sati ipak je dobio na važnosti. Tada su, naime, svoje sudbonosno „uzimam“ izrekli Ljubica i Ivan Pleša. Bilo je to prije 50 godina, a veliku obljetnicu taj je bračni par okrunio prošle subote obnovom zavjeta u crkvi sv. Ivana Krstitelja u Čemernici. Bilo je prekrasno i neponovljivo, a to potvrđuju i suze radosnice kako bračnog para, tako i njihovih bližnjih.

NOVI DAN ZA PAMĆENJE

– Obnova zavjeta je nešto prekrasno, nešto što se ne može riječima opisati. Osjećala sam se odlično i ovaj dan ću pamtiti dok sam živa – sa suzom u oku rekla je Ljubica.

Oduševljenje nije skrivao ni Ivan, koji je obnovu zavjeta isprva smatrao neozbiljnom.

– Prvo mi je bilo smiješno kada su mi govorili da trebamo proslaviti i obnoviti zavjete, ali što sam više razmišljao o tome, više mi se sviđalo i želio sam da taj dan i trenutak ostanu zabilježeni – rekao je Ivan, zahvalivši svim umirovljenicima koji su ih u tome podupirali, a najviše predsjedniku Udruge umirovljenika Čemernica Josipu Dukariću i njegovoj ženi Ruži. Zlatni pir je održan, zabilježen i proslavljen.

ZAJEDNIČKO RAZUMIJEVANJE

Ljubica i Ivan su prvi u obitelji koji su dočekali ovu obljetnicu, 50 godina braka te nam odali tajnu uspješnosti koja ih već pola stoljeća čuva jedno za drugo.

– Brak se zasniva na zajedničkom razumijevanju i bez toga ne može uspjeti, no muški će u braku biti sretni samo ako slušaju ženu – našalio se Ivan, ističući onu narodnu: „Žena drži tri kuta kuće i još jedan“. Naravno da je bilo i lijepih i ružnih dana, ali kako oboje kažu, ružni dani se zaborave, a lijepi pamte. No, važna je ljubav, reći će naša sugovornica.

– Ljubav još uvijek traje. Sada kada smo stariji, jedan drugoga još više trebamo, volimo se i jedan drugoga pazimo – rekla je Ljubica prisjećajući se prve godine braka koja je, ocjenjuje, bila i najteža. Kako kaže, poslije sve ide na bolje. Tada dolaze djeca pa se brak istinski proživljava. Sreća i ljubav ovog para ogleda se i u obitelji koju su stvorili, imaju dva sina, Brunu i Borisa. Boris ima svoju obitelj, suprugu Silviju i sina Roka.

– Sretna sam, sinovi i unuk su mi jako dobri, a snahu da sam tražila, ne bih bolju našla – zaključila je Ljubica na svoj novi, poseban dan. (www.icv.hr, žđ)