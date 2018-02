Matica Slovačka Zokov Gaj priredila tradicionalnu manifestaciju prikaza čijanja perja

Matica Slovačka Zokov Gaj poznata je održavanju manifestacija očuvanja starinskih običaja Slovaka u Hrvatskoj. Jedna od takvih je i Drapanje perja koje je u mjesnom domu u Zokovom Gaju, u sjjano pripremljenom dekoru starinske kuhinje, održana po jubilarni 15 puta. Manifestaciju je otvorio zamjenik načelnika općine Zdenci Jurica Kiris:

-Lijepo je večeras biti ovdje i svjedočiti očuvanju jednog starinskog običaja. Nama mlađima je ovo jedinstven način da uživo vidimo kako se nekad čijalo perje u našim selima, a to je zapravo i cilj cijele priče da ovakvi običaje nikada ne budu zaboravljeni. Pohvala Matici ne samo na ovoj manifestaciji, nego na cjelokupnom radu kroz niz godina. – rekao je Kiris.

Nakon pozdrava domaćina, predsjednika Matice Slovačke Zokov Gaj Zorana Amđića, uslijedio je prikaz čijanja ili kako Slovaci kažu drapanja perja koje se odradila članice Matice pjevajući tradicionalne slovačke pjesme,a potom je održan kulturno-umjetnički program u kojem su se glazbenim skladbama predstavili članovi Matice domaćina te Matice Slovačke iz Osijeka: -Čijala su nekada bila redovna u selima, na neki način praznik u svakoj obiteljskoj kući. Išle smo sve kod svih, nije bilo nikakvih pravila. Kada se treba raditi bilo što seljani su svi jedni drugima pomagali. U mojoj obitelji smo imali smo jako puno gusaka i pataka, u mojoj obitelji nas je bilo uz dva brata čak tri sestre koje su bile spremne za udaju. Na jesen smo čupali guske, a onda je kasnije krenulo čijalo i priprema perja za jastučnice i perine nama mladim curama za udaju.

Sjećam se tih čijala koja su bila prekrasna, puno se radilo, pa potom jelo i pjevalo, ali onda su nas dečki čekali vani s kojima smo išli kako se tada reklo ofirati. No, bilo je dečki koji se čekali vani da krene čijalo, uhvatili goluba ili vrapca pa nam ih pustili u kuću dok smo mi čijali. To je perje letjelo po cijeloj kući i naravno onda smo mi cure znali dobiti i batina jer su to naši dečki radili. Tako je to bilo u svakoj kući i uvijek unatoč svemu bilo veselja i zabave. Presretna sam danas što mogu pomoći da pokažemo te stare običaje, a jedino mi je žao što u našoj Matici nema više mladih na koje bi sve ovo prenijeli da jednoga dana i oni dalje prenose ove običaje koji su bili prelijepi i nikako ne bi trebali biti zaboravljeni. – priča Elizabeta Bakoška najstarija članica Matice Slovaček Zokov Gaj prema čijim sjećanjima Matica organizira sve manifestacije i ima zavidan repertoar slovačkih pjesama hrvatskih Slovaka, kako tekstova tako i melodija.

(www.icv.hr; V.Grgurić)