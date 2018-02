Mirko Milak iz Čačinaca pobjednik jedne od “Potjera”

Kviz ”Potjera” Hrvatske radiotelevizije mamac je za sve one željne provjere vlastitog znanja, druženja sa sličnim profilima osoba i nadasve iskušenje jednog životnog izazova. Sve je više Slavonaca u ovom popularnom showu, pa tako i iz Čačinaca iz kojih su po nekoliko puta bili Velimir Tresk i Dragan Zubak, a poseban trag ostavio je Mirko Milak. Milak je nedavno po četvrti puta stao nasuprot Tarika Filipovića u lovaca Potjere i konačno ”omastio brk”. Kako je sve počelo, Mirko priča:

– Na Potjeru sam se odlučio iz više razloga. Jedan je taj što pratim kviz scenu, pa sam htio ispitati svoje znanje, a usto i pokušati pobijediti jer sam natjecateljski tip no glavni razlog je prijateljsko rivalstvo s mojim dobrim kolegom i kvizaškim partnerom Velimirom Treskom koji se prvi prijavio pa nam je to onda bila mala igra tko će biti bolji. Sad je na njemu red da me nadmaši.

A Potjera za mene predstavlja prvenstveno dobru zabavu. – započinje Mirko te iznosi dojmove o Potjeri:

– Budući da mi je ovo bio četvrti put već sam bio itekako upoznat sa svime, ali i dalje me je prala mala trema. No kada sam bio prvi put ostao sam iznenađen kako je to sve znatno manje i drugačije nego na TV-u. Kada gledate emisiju imate dojam da se odvija na svemirskom brodu, no uistinu više to vuče na stari gusarski brod koji škripi, ali itekako vozi. Tarik je jednostavno fantastičan i ako imate tremu on je definitivno razbija jer je uistinu prijateljski raspoložen i ne drži se kao da je tu čisto poslovno. Čovjek vas lijepo opusti i spremni ste za igru. Što se tiče lovaca imao sam priliku igrati protiv Deana, Morane, Mladena i Mirka. Posebna čast je bila igrati protiv velikog Mirka Miočića, a ujedno protiv njega jedino nisam prošao ni ploču potjere. Atmosfera je iznimno opuštena i vrlo brzo se ekipa skompa iako ste potpuni neznanci. Nisam upoznao niti jednog lovca detaljno, ali Mirko Miočić će mi definitivno vječno ostati u sjećanju kao veliki znalac i još veći čovjek. – nastavlja Milak koji je u nedavnoj emisiji ”pokupio” novce u ekipi s predsjednikom Hrvatskog kviz saveza:

– Da, u ekipi sa mnom je bio gospodin Valter Gross. Malo smo pričali o kviz savezu, ali smo došli do zaključka da je to ipak jedan drugi svijet i da su ljudi koji su u vrhu tog poretka ipak profesionalci u tom području i moram još puno žganaca pojesti kako bih se uopće udostojio staviti u istu rečenicu s njima. No, zanimljiva je priča kako je gospodin Gross ujedno i producent emisije 3,2,1, kuhaj a kuhanje je moja strast pa smo više pričali o hrani i kuhanju nego o kvizovima. Tako u jednom razgovoru, eto spojih svoje dvije najveće ljubavi, kviz i kuhanje i mogu reći da sam bogatiji za nova iskustva koja će mi puno značiti. – vidno zadovoljan zbori Milak koji redovno sudjeluje na PUB kvizovima, a jedan humanitarni je i sam pokrenuo. (www.icv.hr, vg)