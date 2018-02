Ovog vikenda u kinu PARK pogledajte: “Noć igre” i “Ekipa iz džungle”

Ovog vikenda u virovitičkom kinu PARK pogledajte:

24.02.2018. – NOĆ IGRE – 19:00

Okosnica filma je grupa prijatelja koja se redovito sastaje kako bi zajedno provodili večeri uz druženje i igre. Te su večeri svima dugogodišnja tradicija, a ujedno i bijeg od svakodnevnih briga, sve dok jedne večeri ne svjedoče događaju koji će im promijeniti život.

25.02.2018. – EKIPA IZ DŽUNGLE – SINK – 17:00

Maurice možda izgleda kao pingvin, ali on je pravi tigar iznutra! Odgojen od strane tigrova, on je najsmotaniji Kung fu majstor ikada. Zajedno sa svojim prijateljima, namjerava održati red i pravdu u džungli, kao što je njegova majka održavala prije njega. Ali, to će biti teško, jer zla koala želi uništiti džunglu jednom zauvijek uz pomoć svoje vojske babuna.

Pretprodaja ulaznica na blagajni Poslovnog parka radnim danom od 7 do 15h.UKOLIKO ULAZNICE NISU RASPRODANE U PREDPRODAJI, prodaja karata počinje sat vremena prije svake projekcije. Cijena karte je 20 kuna.