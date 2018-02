POČELA KORIZMA: Virovitičani Pepelnicom obilježili početak posta, molitve i dobrih djela

Simboličnim pepeljenjem od strane svećenika i riječima „Obrati se i vjeruj Evanđelju“ mnogi su Virovitičani jučer (srijeda) nagnuli glave na blagoslov i poziv u kojemu se tijekom 40 dana pripremaju za najveći kršćanski blagdan Uskrs. Čista srijeda ili Pepelnica početak je korizme, razdoblja u kojemu su kršćani diljem svijeta pozvani na post, molitvu i djela ljubavi.

– Korizma je ponuda i dar u kojemu možemo učiniti nešto posebno s vremenom koje nam je Bog dao, a to je biti prijatelj s Njim i sa svojim bližnjima. To je vrijeme u kojem propitujemo jesu li naše misli, riječi i djela u skladu s Njegovom riječi te prilika da, otvorenog duha, ostavimo iza sebe sve ono što nas opterećuje i sputava da živimo slobodno. Ovo je vrijeme u kojem mijenjamo svoj pogled na druge i u molitvi križnog puta donosimo i vlastite nepravde koje su nas snašle – poručio je vlč. Ljubiša Krmar, te pozvao vjernike da svoje odricanje, kao i dobra djela sačuvaju od javnosti kako bi ispunili svrhu o kojoj govori i Evanđelje na Pepelnicu, a to je skrovitost, poniznost i jednostavnost.

Svetu misu u župnoj crkvi sv. Roka predvodio je vlč. Mario Večerić, ravnatelj Osnovne katoličke škole u Virovitici. Na prijepodnevnoj misi uz mnogobrojne vjernike molili su i učenici, nastavnici i osoblje virovitičke Osnovne katoličke škole te Katoličke klasične gimnazije s pravom javnosti u Virovitici. (www.icv.hr, mlo)