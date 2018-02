Počela provedba projekta Geopriče UNESCO Geoparka: Do Jankovca asfaltirat će se cesta koja će značajno povećati broj dolazaka turista u ovaj dio Hrvatske

Do ljeta 2019. godine, mnogobrojni turisti koji pohode Papuk, do Jankovca će moći asfaltiranom cestom. U sklopu najvrjednijeg EU projekta Geopriče UNESCO Geoparka koji se provodi na području Virovitičko-podravske, ali i Požeško-slavonske županije, u Sali za sastanke Virovitičko-podravske županije, ravnatelj Županijske uprava za ceste Virovitičko-podravske županije Bruno Perkec i predstavnici zajednice ponuditelje Osijek Koteks (predsjednik Uprave Zoran Škorić) i tvrtke Gravia Osijek (direktor Ante Herceg) potpisali su ugovor o rekonstrukciji dionice ceste od Slatinskog Drenovca preko Jankovca do granice Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije. Vrijednost radova iznosi 19.312.466,25 kuna.

Svečanosti potpisa, nazočio je i virovitičko-podravski župan Igor Andrović, uz svoje zamjenike, Marija Klementa i Darka Žužaka, ravnatelja Parka prirode Papuk Alene Jurenca, pročelnice Ureda župana Jasne Abramović.

– Ovo je projekt ukupne vrijednosti oko 90 milijuna kuna, u sklopu kojeg će Voćin dobiti multimedijalni Geo info centar, a uz niz ostalih sadržaja, obnovit će se cesta do Jankovca odnosno do granice s Požeško-slavonskom županijom. Asfaltiranjem ove ceste, značajno će se povećati broj dolazaka turista i na Jankovac, u sam Park prirode Papuk, ali i cijelu Virovitičko-podravsku te Požeško-slavonsku županiju, jer će turističke destinacije na ovom području biti puno dostupnije – podcrtao je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

I Alen Jurenac, ravnatelj Parka prirode Papuk je iskazao zadovoljstvo potpisanim ugovorom.

– Ovime je počela provedba velikog projekta Geopriče UNESCO Geoparka. Cesta do Jankovca ima izniman značaj jer će ovaj biser Slavonije, Virovitičko-podravske županije, općine Čačinci gdje se nalazi, biti puno dostupniji za veći broj turista.

Radovi će prema riječima ravnatelja Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije, Brune Perkeca početi čim to dozvole vremenski uvjeti.

– Duljina ceste je 9,1 kilometar. Čim nam vremenske prilike dopuste, krenut ćemo s radovima. Prvo će se obavljati radovi na odvodnji, uređenju mostova, a na kraju će slijediti asfaltiranje same dionice.

U ime izvođača radova, govorio je Zoran Škorić predsjednik Uprave Osijek Koteksa.

– Ovo je vrlo značajan posao za nas kao izvođače, jer nam on garantira uposlenost naših radnika i naših instaliranih kapaciteta. Mi ćemo svoje radove obaviti u roku. Mnogi Osječani posjećuju Jankovac i zato nam je drago jer smo mi odabrani za izvođenje ovog projekta – istaknuo je Zoran Škorić predsjednik Uprave Osijek Koteksa.

Postojeća širina makadamskog kolnika iznosi četiri metra, a ona će nakon rekonstrukcije biti 5 metara od Slatinskog Drenovca do Jankovca, te 4,5 metara od Jankovca do granice Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije. U sklopu radova , riješit će se pitanje odvodnje, izradom drenaže i rigola cijelom dužinom trase, zamijenit će se i popraviti ukupno 40 cijevnih cestovnih propust, te osam cestovnih mostova s uređenim uljevima i izljevima. Pri izvedbi radova, nastojat će se što manje zadirati u okolinu kako bi se očuvale prirodne ljepote Parka prirode Papuk. Osim toga, pri rekonstrukciji će se izraditi i potporni zidovi kao i odbojne ograde.

Park prirode Papuk kao prijavitelj projekta u partnerstvu sa Županijskom upravom za ceste Virovitičko-podravske županije. To je do sada najveći projektni prijedlog odobren u ovom dijelu Hrvatske. Studiju izvodljivosti i prijavnu dokumentaciju izradila je VIDRA agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, a veliku potporu njegovoj realizaciji dali su i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Čorić kao i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, Tomislav Petric, saborski zastupnik Josip Đakić.(www.vpz.hr, Fotografije: Kristijan Toplak)