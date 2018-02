Pred nama novo pogoršanje vremena

Iza nas je prvi studeni dan ove veljače na području Virovitice. Studeni dani su dani kada je temperatura zraka tijekom svih 24h niža od 0°C. U prosjeku ih tijekom veljače imamo 4. Tijekom godine 21. Sutrašnji dana ne donosi nam značajniju promjenu vremena.

Zadržat će se suho i stabilno vrijeme. Jutarnja magla ili sumaglica mjestimice se kao danas može zadržati veći dio dana. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -7°C do -3°C. Najviše dnevne od 0°C u predjelima gdje se magla ili niski oblaci zadrže veći dio dana, do 5°C ili koji stupanj više. Vjetar slab južni i jugoistočni. Tijekom srijede i četvrtka očekujemo promjenjivo i nestabilno vrijeme.

Oborine će u većem dijelu VPŽ biti u obliku kiše ili susnježice. Najveća vjerojatnost za prolazan snijeg u nižim predjelima je u zapadnim i središnjim predjelima VPŽ tijekom srijede (jutro), te u noći sa srijede na četvrtak i tijekom četvrtka (prijepodne). Snježni pokrivač ako se i formira, on će uglavnom biti dekorativan (<5cm). U višim predjelima VPŽ (>400 metara) očekujemo novi snježni pokrivač (>10 cm). Tijekom srijede i četvrtka očekujemo novih 10 do 30 mm kiše, odnosno litrama po četvornom metru, mjestimice i više. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -1°C do 3°C . Najviše dnevne od 0°C u višim predjelima, do 7°C ili koji stupanj više u istočnim predjelima VPŽ tijekom srijede. Oborine se mjestimice mogu smrzavati pri dodiru s tlom! Vjetar će tijekom srijede s južnih smjerova okretati na sjeverne smjerove.

Vikend pred nama

Prognostički izlazi trenutno “crtaju“ uglavnom suho vrijeme. Zadržat će se hladno. Uz više oblaka gdje koja snježna pahuljica ili kišna kap tijekom petka i subote neka ne iznenadi. Tijekom nedjelje je vjerojatnost slabih oborina vrlo mala. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -5°C ili koji stupanj niže, do 0°C . Najviše dnevne od 1°C do 5°C ili koji stupanj više. Vjetar slab do umjeren pretežno sjevernih smjerova. Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu sumaglicu ili maglu. Osjetnijeg zatopljenja na vidiku nema! Temperature zraka u danima pred nama, odgovarati će dobu godine. (www.icv.hr, kp)