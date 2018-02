Pred nama je zimski „ugriz“: Očekuje se kiša i snijeg, pripremite zimske “rekvizite”

Prema riječima našeg meteorologa Kristijana Paljara, osjetnija promjena vremena polako, ali sigurno dolazi. Što smo uživali u proljetnom vremenu, uživali smo. Topliju odjeću i obuću polako pripremite. Možda i zimske „rekvizite“, prije svega mislim na lopate za snijeg i sol. No prije prognoze vremena bacimo pogled na proljetno vrijeme u zimi tijekom siječnja 2018. godine.

Iza nas je jedan od najtoplijih siječanja od 1884. godine. Pričekamo službenu analizu DHMZ-a koja je će biti idući tjedan. Koliko nam je doista bilo „toplo“ tijekom siječnja 2018. godine možete vidjeti na karti.

Anomalije/odstupanje temperature zraka u odnosu na višegodišnji prosjek (1981-2010.). Od 01.01.2018. godine do 31.01.2018. godine

Danas ćemo se u najtoplijem dijelu dana grijati od 14°C do 15°C, a onda pad temperature zraka. Od petka do nedjelje za 13°C ili koji stupanj niže.

Pogoršanje vremena na području VPŽ očekujemo tijekom sutrašnjeg dana. Češću i rasprostranjeniju kišu očekujemo u drugom dijelu dana, kada su mjestimice mogući i pljuskovi. Pojavio se i „signal“ za pojavu grmljavine što ukazuje na turbulentnu i vrlo nestabilnu atmosferu. Tijekom večeri uz osjetniji pad temperature zraka, kiša će prvo u višim predjelima polako prelaziti u susnježicu i snijeg. A tijekom noći s petka na subotu i tijekom subote susnježicu i snijeg očekujemo u i nekim nižim predjelima VPŽ.

Snijeg će biti mokar u većem dijelu nizinskog područja. Tijekom subote do kraja dana očekujemo dekorativan snježni pokrivač <10 cm. Dok ćemo iznad 400 metara nadmorske visine imati snježni pokrivač >20 cm. Tijekom nedjelje očekujemo suho, ali hladno vrijeme. Vjetar će tijekom petka naglo okretati s južnih na sjeverne smjerove. Na udare očekujemo umjeren do umjereno jak vjetar. Tijekom subote i nedjelje također očekujemo vjetar sjevernih smjerova. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -3°C tijekom nedjelje do 5°C tijekom petka. Najviše dnevne od 1°C tijekom subote do 13°C ili koji stupanj više tijekom petka.

Zbog niskih temperatura zraka moguća je mjestimična poledica. Tjedan pred nama također nastavlja u zimskom tonu. Teško je reći koliko će u tjednu pred nama pasti novog snijega. Pričekajmo još koji dan dok se prognostički modeli usuglase u izračunima. Trenutno što je sigurno, to je osjetno hladnije vrijeme. Čak hladnije u odnosu na prvu dekadu veljače gledajući višegodišnji prosjek. (www.icv.hr, Kristijan Paljar)