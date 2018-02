Pripremite lopate, stiže novi snijeg

Prema rječima našeg meteorologa Kristijana Paljara u narednim danima nas očekuju jutarnje temperature od -2°C do 0°C, a najviše dnevne od 0°C do 2°C. Očekujemo tmurno i sivo vrijeme uz povremen snijeg. Snježni pokrivač iznad većeg dijela VPŽ uglavnom će se kretati od 5 do 10 cm, mjestimice i koji cm više (osobito Papuk).

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. (www.icv.hr, kp)