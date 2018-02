Na programu VIRKAS-a 2018. ovog tjedna koncert i pet predstava

Ovog tjedna program 14. Virkasa započet će još jednim Virkas plus dodatkom. Tako će u četvrtak, 1. ožujka, u Kazalištu Virovitica u suradnji s Glazbenom školom „Jan Vlašimsky“ Virovitica biti održan koncert pod nazivom „Tribute to Ivo Robić“. Nakon toga, u petak, 2. ožujka, na virovitičkim kazališnim daskama predstavit će se Gradsko kazalište Zorin dom iz Karlovca s predstavom Oscara Wildea „Važno je zvati se Ernest“. Sljedeća je na rasporedu u subotu, 3. ožujka, predstava „Gretica str. 89“ u izvedbi Teatra kabare Tuzla, a ovaj će tjedan u nedjelju, 4. ožujka, zatvoriti Teatar Erato s predstavom „Od tišine do glazbe“.

Osim predstava u Kazalištu Virovitica ovog tjedna predstave će se održati na još tri mjesta. Tako će Glumačka družina Histrion predstavu „Gastarbajterski Božić“ u četvrtak, 1. ožujka, odigrati u Slatini, a u petak, 2. ožujka, u Suhopolju. Treće mjesto je Orahovica gdje će Kazalište Virovitica odigrati predstavu „Audijencija“.

(www.icv.hr, žđ)