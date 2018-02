Prometno-edukativna radionica “Vidi i klikni” u OŠ Suhopolje

Autoklub Virovitica u suradnji s PU virovitičko-podravskom i ove godine organizira prometno-edukativnu radionicu “Vidi i klikni”. Radionica će se od 22. do 23. veljače od 10.30 do 12.30 sati održavati u OŠ Suhopolje, a provodit će ju djelatnici Hrvatskog autokluba iz Zagreba. Na radionici će sudjelovati djeca predškolskog uzrasta dječjeg vrtića “Suhopolje” i učenici 1. i 2. razreda OŠ Suhopolje te će učiti kako sigurno sudjelovati u prometu kao pješak i kako se sigurno prevoziti u vozilu. Sve to djeca će moći vidjeti i isprobati korištenjem električnog automobila i druge opreme koja zorno prikazuje određene prometne situacije.

