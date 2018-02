Redovna skupština Udruge za Down sindrom VPŽ

Udruga za Down sindrom Virovitičko-podravske županije održala je jučer redovnu skupštinu. Tom prilikom predsjednica Udruge Sandra Matošina Borbaš iznijela je godišnje izvješće za 2017. godinu te je predstavila Financijski plan rada za 2018. godinu i Operativni plan rada za ovu godinu. Prema planu Udruga će i ove godine senzibilizirati društvenu zajednicu prema osobama s Down sindromom, unapređivati zdravstvenu i psiho-socijalnu skrb, obrazovanje, zapošljavanje i uključivanje osoba s Down sindromom u društvenu zajednicu, te poticati znanstvena i druga istraživanja vezana uz Down sindrom.

(www.icv.hr, žđ; Foto: M. M. Lj.)